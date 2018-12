Polícia pátra po osobe na FOTO: Páchateľ sa pohyboval so zbraňou po chodníku

Doposiaľ neznámy páchateľ sa v utorok (11.12.) v čase približne okolo 15:30 hod. pohyboval v mestskej časti Bratislava – Devín, pričom v rukách držal predmet pripomínajúci dlhú guľovú zbraň. Po neznámom páchateľovi policajti pátrajú.

Zdroj: KR PZ Bratislava

Policajti sa v súvislosti s objasňovaním tohto priestupku obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri stotožnení osoby. "V tejto súvislosti vyzývame občanov k spolupráci. Akékoľvek informácie, ktoré by polícii pomohli stotožniť osobu, oznámte na Obvodnom oddelení Policajného zboru Karlova Ves so sídlom na Matejkovej ulici č. 5 alebo na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru, prípadne telefonicky na čísle 09610 34 908 alebo na bezplatnom čísle polície 158," uviedla Veronika Slamková z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Polícia zároveň upozorňuje, že v súčasnosti nedisponuje informáciou, že by v súvislosti s konaním osoby na priložených záberoch došlo k akémukoľvek ohrozeniu života, zdravia či majetku občanov.

