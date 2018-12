VIDEO Boj aktivistov v Novákoch proti ťažbe uhlia skončil škandálom: Drsné rozhodnutie súdu

BRATISLAVA - Aktivistov Greenpeace, ktorí uplynulú stredu vyliezli na ťažnú vežu v areáli bane v Novákoch, aby tam protestovali proti ťažbe a spaľovaniu uhlia, budú stíhať väzobne. Rozhodol o tom v nedeľu Okresný súd v Prievidzi. Potvrdila to riaditeľka Greenpeace Slovensko Ivana Kohutková.

"Sudca pre prípravné konanie vzal do tzv. preventívnej väzby 12 obvinených osôb. Dôvodom je obava, že budú pokračovať v páchaní trestnej činnosti. Proti rozhodnutiu o väzbe všetci obvinení podali sťažnosti, o ktorých bude po predložení spisu rozhodovať Krajský súd v Trenčíne," informoval hovorca súdov v Trenčianskom kraji Roman Tarabus.

Podľa sudcu pre prípravné konanie existuje dôvodná obava, že obvinení v prípade ich prepustenia na slobodu môžu znova obsadiť a odstaviť prevádzku iného subjektu pôsobiaceho v oblasti tepelnej energetiky.

"Konanie zo strany organizácie Greenpeace voči Hornonitrianskym baniam Prievidza (HBP), ako subjektu realizujúcemu ťažbu uhlia, má stúpajúcu tendenciu, pričom od prvotných pokusov o pokojné zviditeľnenie problému odobratím a vyhodnotením vzoriek vody z riek na hornej Nitre prešli k obsadeniu Južnej veže Bane Nováky, v dôsledku čoho došlo k zastaveniu ťažby a odťažby uhlia po dobu piatich hodín," zdôvodnil rozhodnutie súdu Tarabus.

Zdroj: Facebook/Greenpeace Slovensko: Tomáš Halász ​

Keďže podľa Greenpeace vznikli pochybnosti o nestrannosti konania orgánov činných v trestnom konaní, právni zástupcovia obvinených vzniesli námietku zaujatosti a žiadajú o presunutie vyšetrovania prípadu mimo daný región.

"V doterajšom konaní nebolo dostatočne zohľadnené, že konaním obvinených aktivistov došlo k nenásilnému výkonu ich ústavného práva na slobodu prejavu, ktorým neohrozili život a zdravie iných ľudí. Vedenie trestného konania a súvisiace štvordňové zadržiavanie obvinených, ktoré vyústilo do podania návrhu na väzby, možno chápať aj ako uprednostnenie ochrany majetku súkromnej ťažobnej spoločnosti pred právom na vyslovenie názoru," zhodnotil Lukáš Opett z právnickej kancelárie Kolíková & Partners.

Polícia obvinila 12 aktivistov z prečinu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia formou spolupáchateľstva. Environmentalistov z viacerých krajín vypočúvali na OS v Prievidzi od piatkového podvečera. V nedeľu ich pred súd prišli podporiť asi dve desiatky ľudí s transparentmi.

"Je to prvýkrát v histórii Slovenskej republiky, keď environmentálnych aktivistov za nenásilnú akciu, pri ktorej nebol nik zranený, ani nebol poškodený majetok, budú riešiť vo vyšetrovacej väzbe. Ide o inštitút, ktorý sa bežne využíva u mimoriadne nebezpečných zločincov, u ktorých hrozí, že budú pokračovať v trestnej činnosti, alebo hrozí, že by sa pokúsili utiecť pred spravodlivosťou," skonštatovala Kohutková.

Zdroj: Tip čitateľa ​

Nikdy počas 40-ročnej histórie Greenpeace sa podľa nej nestalo, že by sa aktivisti vyhýbali zodpovednosti za svoje činy. "Podnikneme všetky dostupné právne kroky, aby sme aktivistov dostali na slobodu. Nedáme sa zastrašiť," vyhlásila.

Skončite dobu uhoľnú

Aktivisti z Greenpeace 28. novembra ráno na ťažnej veži v areáli HBP v Novákoch vyvesili transparent s nápisom "Skončite dobu uhoľnú". Protestovali tak proti podľa nich deštruktívnej a neefektívnej ťažbe a spaľovaniu uhlia na Slovensku. Environmentalisti sa domnievajú, že rok 2023 by mal byť aj termínom, ku ktorému by sa dal urobiť celý útlm energetického uhlia na Slovensku.

Zdroj: Facebook/Greenpeace Slovensko:Vlado Benko jr

Dokument ohľadom problematiky transformácie hornej Nitry v súvislosti s návrhom ohľadom všeobecného hospodárskeho záujmu na výrobu elektriny z hnedého uhlia podľa nich obsahuje harmonogram zatvárania baní, ale s tým, že uhlie sa má vyťažiť všetko, ale rýchlejšie. Toto tvrdenie 28. novembra po rokovaní vlády odmietol vicepremiér Richard Raši, v materiáli podľa svojich slov nevidel zmienku o tom, že by sa mala ťažba urýchľovať alebo spomaľovať.

Podľa spoločnosti aktivisti ohrozili baníkov

HBP v reakcii na protest uviedli, že konanie aktivistov si vynútilo okamžité odstavenie ťažného zariadenia, zastavenie ťažby uhlia a nepretržitej banskej prevádzky. Navyše, podľa nich aktivisti ohrozili bezpečnosť a životy 342 baníkov, ktorí sa nachádzali v tom čase v podzemí a bezpečnosť banskej prevádzky. Spoločnosť podala i trestné oznámenie z dôvodu možného spáchania viacerých trestných činov.

Aktivisti akciu začali v skorých ranných hodinách. Zdroj: Reprofoto/Facebook:Greenpeace Slovensko

Firma aktivitu Greenpeace Slovensko označila za pokračovanie účelových útokov voči nej, vychádzajúcich z neznalosti odbornej problematiky, neobjektívnych, neaktuálnych a zavádzajúcich informácií o poškodzovaní životného prostredia, ovzdušia a vôd na hornej Nitre, vyhlásila tlačová hovorkyňa firmy Adriana Siváková. Tvrdenia HBP o ohrození bezpečnosti a života baníkov Greenpeace odmietol a označil ich za odpútavanie pozornosti od zodpovednosti firmy za znečisťovanie životného prostredia.

Opozícia: Je to neadekvátne

Predstavitelia politickej opozície považujú väzobné stíhanie aktivistov za neprípustné a neadekvátne. Uviedla to v stanovisku strana Sloboda a Solidarita, hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, mimoparlamentná strana Spolu-občianska demokracia a tiež mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko.

„Dnešné rozhodnutie okresného súdu v Prievidzi je bezprecedentné. Poslať do väzby 12 ľudí, ktorí protestovali proti znečisťovaniu životného prostredia nemá obdobu. Štátne orgány roky nechali na slobode a priam popierali vinu Ladislava B., ktorý sa nakoniec sám priznal, že okradol štát o milióny eur. Dnes dávajú do väzenia aktivistov, ktorí nikoho neokradli," povedala Remišová s tým, že podľa jej názoru je zrejme aj v justícii dvojaký meter.

Strana Sloboda a Solidarita žiada vyšetrovateľa a najmä dozorového prokurátora, aby prehodnotili svoje rozhodnutie a zadržaných aktivistov z hnutia Greenpeace okamžite prepustili z väzby na slobodu. "Toto zatknutie považujeme za neprimerané, nezákonné a absurdné. Protest proti ťažbe hnedého uhlia na hornej Nitre spadá do ústavného práva na slobodu prejavu, preto bez ohľadu na jeho extravagantnosť treba k aktivistom pristupovať predovšetkým z tohto hľadiska. O to viac to platí v prípade, keď svojím konaním neohrozili život alebo zdravie iným," uviedli v stanovisku liberáli.

Podľa mimoparlamentnej strany Spolu-občianska demokracia nie je väzobné stíhanie aktivistov adekvátne. "Rešpektujem nezávislosť súdov, avšak ako advokátke sa mi nezdá, že ide o primerané kroky. Títo mladí ľudia nechceli nikoho ohroziť, len chceli vyjadriť svoj názor formou protestu. Do väzby patria zločinci, u ktorých je obava z pokračovania trestnej činnosti alebo úteku, preto som nemilo prekvapená uvalením väzby," uviedla podpredsedníčka strany a zároveň primátorka Prievidze Katarína Macháčková.

Hnutie Progresívne Slovensko podporuje väznených aktivistov. "Vyjadrujeme solidaritu a podporu aktivistom a aktivistkám Greenpeace. Obvinenie, ktorému čelia, teda ohrozenie objektu všeobecného hospodárskeho záujmu je absurdné. Ak je nenásilný protest ohrozením, tak na Slovensku je ohrozená sloboda slova,” povedal člen hnutia Martin Hojsík.