Dopravná nehoda v okrese Skalica: Mladý vodič narazil do autobusu, skončil v priekope

Ako informovala trnavská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová, 21-ročný vodič VW Passat z nezistených príčin vybočil zo svojho pruhu a narazil do ľavej strany protiidúceho autobusu. Auto po náraze odhodilo do zábradlia a následne do priekopy. Vodič osobného auta sa zranil ľahko, nikto iný nebol zranený. Vodičom alkohol nezistili. Presné okolnosti nehody polícia vyšetruje.