Strašný čin v Británii: Mužovi sa takmer prepiekla vraždy manželky (†66), osudné slová v bare

Derek Potter, ktorý pracuje ako pokrývač striech, sa priznal iba týždeň predtým, ako mala byť jeho zosnulá manželka spopolnená. O hroznom čine povedal svojej kolegyni Natalii (32) predtým, ako ju požiadal, aby sa k nemu nasťahovala. Natalia Mikhailova-Kisselevskaia vypovedala: „Pili sme prvé pivo, keď povedal, že mi musí niečo oznámiť. Povedal, že miluje svoju ženu, ale začínala mu liezť na nervy. Preto ju zaškrtil.“

Natalia bola šokovaná jeho slovami a myslela si, že žartuje. No vzápätí dodala: „Povedal mi to bez emócií, neplakal, ani sa nesmial. Bolo mi jasné, že to urobil.“ Po tomto strašnom priznaní zalarmovala políciu, ako informuje Metro.

Podľa vyjadrenia prokurátora začala polícia vyšetrovanie vraždy na základe telefonátu z 28. apríla 2018. Derek Potter zahrdúsil svoju ženu holými rukami. Potom tento skutok narafičil ako samovraždu, aby to vyzeralo, že sa jeho žena obesila. Páchateľovi sa tento čin takmer prepiekol.

Telo obete sa našlo 7. apríla v jej dome v Mumbles, neďaleko Swansea, vo Walese vo Veľkej Británii. Posmrtná obhliadka tela obete odhalila množstvo podliatin a vonkajších aj vnútorných zranení. Lekári dokázali rozlíšiť medzi príznakmi spôsobenými zaškrtením a obesením. Dôkazy jasne ukázali, že Potter sa ani nepokúsil svoju manželku resuscitovať.

Obvinený sa pokúsil obhajovať tvrdením, že svedkyňa zle pochopila jeho narážky na škrtenie manželky. Tvrdil, že v skutočnosti hovoril o sexe so svojou ženou. Údajne preto prestal s alkoholom, pretože ju takmer zabil pred šiestimi rokmi. Pri výsluchu odmietol, že by jeho žena zomrela počas sexuálnych hier a trval na verzii samovraždy.

Derek Potter odmietol obvinenie z vraždy, ale súdu trvalo len hodinu a 11 minút na vyslovenie verdiktu. Podľa policajných zdrojov bol 8. 11. 2018 odsúdený na doživotie. Po 17 rokoch môže požiadať o prepustenie.