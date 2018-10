FOTO Muža (†47) smrteľne pobodali v michalovskom pohostinstve: Polícia chytila podozrivého

Zaistené stopy v aute

Zdroj: polícia

MICHALOVCE – O život prišiel v sobotu v Michalovciach 47-ročný muž, ktorého po tom, ako nastúpil pred jedným z pohostinstiev do taxíka, niekto bodol do hrude. K útoku došlo krátko po polnoci, muž z okresu Michalovce po prevoze do nemocnice pred 1.30 h zraneniam podľahol. Informovala o tom polícia s tým, že sa jej už podarilo zadržať podozrivú osobu.