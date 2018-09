Ohavná smrť pri D. Kubíne: VIDEO Poliaci sa pretekali na luxusných autách, zabili otca rodiny!

Zdroj: FB/Polícia SR

BRATISLAVA - To, že auto je zbraň, by mali vedieť všetci vodiči, ktorí si niekedy sadnú za volant. Mnohým však stále nedochádza, že svojou nezodpovednou jazdou ohrozujú životy nielen seba, ale aj ostatných. Video, ktoré dnes zverejnila vo svojom profile na sociálnej sieti Polícia SR, je mementom pre všetkých, ktorí nevedia dať nohu z plynu a správajú sa ako králi ciest. V tomto prípade na to doplatil nevinný otec rodiny. Zbytočná smrť sa už nedá nijako odčiniť.