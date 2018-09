Súd sa s ním nemaznal: Jaroslav (32) pripravoval vraždu spoločníka, je vo väzbe

BANSKÁ BYSTRICA – Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici dnes zobral do väzby 32-ročného Jaroslava D. z Popradu, stíhaného za prípravu úkladnej vraždy a nedovolené ozbrojovanie. Hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková pre agentúru SITA uviedla, že sudca vyhovel prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry. Ten žiadal väzbu z obáv z možného pokračovania v trestnej činnosti a ovplyvňovaním svedkov. Rozhodnutie je právoplatné, prokurátor ani obvinený nepodali voči verdiktu sťažnosť.

Popradčan, ktorý je IT špecialistom, podľa polície pripravoval vraždu svojho spoločníka vo firme. Motívom mali byť finančné nezhody v ich spoločnom podnikaní. Popradčan požiadal 42-ročného Michala D. z Ružomberka, aby mu zohnal zbraň. Mal záujem o dlhú automatickú zbraň so zásobníkmi a nábojmi. Ten mu za tisíc eur zohnal samopal vzor 58 s odstráneným výrobným číslom.

Po vyhlásení verdiktu o vzatí do väzby obhajca Milan Kuzma pre médiá uviedol, že jeho klient prípravu vraždy popiera, priznáva iba nedovolené ozbrojovanie. Vo voľnom čase surfoval na internete, lebo chcel získať zbraň a tú potom speňažiť. Vedel, že robí zle, ale neuvedomil si, aký to môže mať pre neho následok. Obvinený Michal D., ktorý samopal zohnal, je v súčasnosti vo výkone trestu odňatia slobody za inú kriminálnu činnosť. Preto prokurátor návrh na jeho vzatie do väzby nepredkladal.