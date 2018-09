Dráma na Gerlachovskom štíte: Záchranári ratovali horského vodcu a jeho klienta

"Obaja muži utrpeli poranenia, klientov zdravotný stav bol však vážnejší. Keďže boli naviazaní, poľský vodca zachytil klienta, a tak zabránil dôsledkom, ktoré mohli byť v tomto prípade fatálne," informuje HZS na svojej stránke. O súčinnosť požiadali horskí záchranári aj posádku Vrtuľníkovej záchrannej a zdravotnej služby Air-Transport Europe (VZZS ATE) z Popradu. Tá na heliporte v Starom Smokovci vysadila lekára, na palubu vrtuľníka nastúpili dvaja záchranári HZS a spoločne leteli k miestu nehody.

Horských záchranárov vo veľmi nepriaznivých poveternostných podmienkach vysadili v žľabe pod Gerlachovským sedlom, odkiaľ vystúpili do Gerlachovského sedla a po hrebeni postupovali k zraneným mužom. Obom následne poskytli neodkladné zdravotné ošetrenie a pripravili ich na letecký transport.

Následne do oblasti opätovne priletel vrtuľník VZZS ATE, kde sa pilotovi v stále zlom počasí podarilo z terénu evakuovať najskôr ťažšie zraneného klienta. V podvese spoločne so záchranárom HZS ich transportoval na heliport do Starého Smokovca, kde čakal lekár. Hneď na to sa vrátil po horského vodcu, ktorého rovnakým spôsobom so záchranárom HZS evakuoval z terénu. Po lekárskom vyšetrení boli zranení muži dopravení do popradskej nemocnice, klient pomocou vrtuľníka a vodca privolanou posádkou rýchlej lekárskej pomoci.