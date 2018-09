Pomôžte polícii v pátraní: Hľadajú Kristiána Mateja na FOTO, odišiel do školy a už sa nevrátil

POVAŽSKÁ BYSTRICA - Polícia žiada občanov o pomoc pri pátraní po nezvestnom 15-ročnom Matejovi Kristiánovi Peckovi z Považskej Bystrice. Ako informovala trenčianskej policajná hovorkyňa Elena Antalová, tínedžera naposledy videla jeho matka v stredu o 7:30 pri odchode do školy, kam sa vybral na horskom bicykli modrej farby.

Odvtedy sa nikomu zo svojej rodiny neozval a nepodal o sebe žiadnu správu. Matej Kristián je vysoký približne 186 cm, štíhlej postavy. Má rovné blond vlasy, po bokoch ostrihané nakrátko a hnedé oči. V deň zmiznutia mal na sebe krátke nohavice Reebok šedej farby s červeným lemovaním, obuté mal čierne tenisky so zelenými prvkami a so sebou mal tmavý ruksak. Akékoľvek informácie, ktoré by pomohli chlapca vypátrať, môžu občania oznámiť na najbližší policajný útvar alebo na bezplatnú linku 158, prípadne na telefónne číslo 096126 3755.