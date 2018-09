Zvrat v ostrosledovanom prípade únosu po dvoch rokoch! Andreu má na svedomí mafia, štyria obvinení

BRATISLAVA - V prípade, ktorý sledovalo celé Slovensko, nastal zvrat. Pred takmer dvoma rokmi, 13. decembra 2016, Andrea odviedla mladšie dieťa do škôlky v Hlohovci. Zrazu k nej pristúpili dvaja muži a násilím ju odvliekli do auta. Odvtedy sa po nej zľahla zem a mamička dvoch detí je nezvestná takmer dva roky.

Po tom, čo sa po mamičke dvoch detí zľahla zem, sa všetka pozornosť upriamila na jej bývalého manžela, Miroslava Vlčeka. Ten bol vo väzbe takmer tri roky za podvody a na slobodu sa dostal len mesiac predtým, ako jeho exmanželka Andrea zmizla. Od začiatku sa hovorilo len o tom, že za únosom mamičky sú nezhody medzi bývalými manželmi.

Miroslav mal totiž predtým, ako skončil za mrežami, prepísať na Andreu jeho majetky a tá ich mala rozpredať. V Bojničkách, kde Andrea žila so svojím súčasným priateľom Dávidom a dvoma deťmi, to potrvdili aj viacerí susedia.

Prepojenia na mafiu

Zvrat v prípade však nastal až po takmer dvoch rokoch od únosu. Andrea Vlčeková je stále evidovaná ako nezvestná, no vyšetrovateľ obvinil ďalších štyroch ľudí. V prípade sa objavili noví svedkovia, ktorí doň vniesli úplne iné svetlo.

"Vyšetrovateľ národnej protizločineckej jednotky národnej kriminálnej agentúry P PZ v prípade nezvestnej A.V. doposiaľ vzniesol obvinenie štyrom osobám za obzvlášť závažný zločin pozbavenie osobnej slobody. Vyšetrovanie pokračuje naďalej, a preto nie je možné k nemu poskytnúť bližšie informácie, nakoľko by mohlo dôjsť k jeho zmareniu, alebo podstatnému sťaženiu prebiehajúceho dokazovania," informovala Denisa Baloghová, hovorkyňa prezídia policajného zboru.

Podľa našich informácií sú všetci štyria obvinení na slobode. Polícia má mať dôvodné obavy, že by sa mohli pokúsiť o útek, no nariadenie na vzatie do väzby ešte neprišlo. Na prípad je uvalené prísne informačné embargo. Nie je známe, či sú obvinení slovenskej národnosti, ani to, v akom vzťahu sú k unesenej Andrei, či k jej exmanželovi Miroslavovi. Podľa našich informácií má ísť však o ľudí, ktorí majú blízko k mafii.

Už v minulosti priniesol informáciu o tom, že Andrea a Miroslav neboli žiadne neviniatka, novinár Ivan Mego, ktorý zistil, že obaja figurovali v miliónových kšeftoch a mali mať blízko k zavraždenému Marošovi Kováčovi, ktorý bol považovaný za bossa zo Serede. V roku 2011 Kováča zastrelili deviatimi ranami, no Vlčekovci vraj kontakty s podsvetím neprerušili.

Keď polícia zadržala Miroslava Vlčeka, v jeho výpovedi sa mala nachádzať aj informácia o objednávke vraždy právničky Kolesárovej, či detaily o lúpeži v bratislavskom Auparku. Preto sa objavili pochybnosti o tom, či za únosom skutočne stojí jej exmanžel alebo môže ísť aj o niečo iné a síce, o únos policajnej svedkyne. O tom, že by mohlo ísť v skutočnosti o viac ako nezhody medzi bývalými partnermi, svedčí aj fakt, že Miroslava bude riešiť Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici.

Osudný deň

O únose hovorilo celé Slovensko. V deň, kedy Andreu uniesli, ju v Hlohovci hľadal aj policajný vrtuľník. Andrea vraj stihla ešte kontaktovať svojho priateľa Dávida a ten mal zalarmovať políciu. V Hlohovci dokonca zasahovali aj elitní policajti.

O niekoľko dní začala polícia pátrať po Miroslavovi Vlčekovi, ktorý je momentálne obžalovaný z Andreinho únosu a prípad prešiel z Okresného súdu v Trnave na Špecializovaný súd v Banskej Bystrici.