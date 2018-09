Letecké nešťastie v Plzni má 4 obete: Vrtuľník smrti pilotoval zazobaný kamoš vraha Kajínka

PLZEŇ – Stredajšia tragédia v českej Plzni si vyžiadala životy štyroch ľudí. Podľa neoficiálnych informácií mal stroj smrti pilotovať bohatý podnikateľ Bohumil D. (†32), ktorý sa u našich západných susedov preslávil kontroverznými kúskami, ale tiež kamarátstvom so snáď najznámejším českým väzňom Jiřím Kajínkom (57). Práve zosnulý priateľ mu doprial aj prvý let helikoptérou.

Chaotické manévre v nízkej výške. Tak podľa českých médií zachytil svedok na videu pád vrtuľníka v Plzni, pri ktorom napriek rýchlej pomoci záchranárov vyhasli životy štyroch ľudí. Očití svedkovia opísali, že stroj sa potom zastavil nad výrobnou halou a o niekoľko sekúnd nastal tvrdý pád na strechu budovy. Na palube vrtuľníka sedeli traja cudzinci, podľa doterajších informácií z Thajska. Dvaja muži vo veku 57 a 45 rokov a 46-ročná žena. Zahynúť mal však aj známy český podnikateľ Bohumil, majiteľ plzenskej firmy Workpress Aviation. Práve dôverný kamarát omilosteného českého väzňa Jiřího Kajínka mal stroj smrti pilotovať.

„Teraz som sa to dozvedel. Je to veľmi smutné, je mi to veľmi ľúto. Vôbec ale neviem, čo sa stalo,“ povedal Kajínek pre portál blesk.cz. „Poznal som ho ako strašne schopného človeka. Bol to veľký optimista, veľmi príjemný človek. Bol veľmi veľkorysý a pracovitý, a vedel si užívať život. Naozaj schopný človek,“ rozrozprával sa o kamarátovi, s ktorým prežil svoj prvý let helikoptérou po tom, ako opustil kriminál. „Bol som z toho letu veľmi nadšený,“ povedal v tom čase pre Blesk. Dvojica spoločne lietala aj na strelnicu. "Nemám zbrojný preukaz, ale keď ho má kamarát, tak si môžem pod jeho dohľadom zastrieľať na strelnici. Takže už som to niekoľkokrát využil," popísal pre spomínaný český portál Kajínek v máji.

Kontroverzná osoba

Bohumil bol u našich západných susedov známy aj pre svoje extravagantné správanie. Terčom českých médií sa stal napríklad po tom, ako sa v roku 2015 na svoje narodeniny prehnal Karlovým mostom v ružovej limuzíne. Bujaré oslavy vtedy podnikol s partiou zbohatlíckych kamarátov. Keďže ide o historickú pamiatku, „grandiózny“ kúsok sa nepozdával polícii, ktorá ihneď zasiahla. Bohumila síce za volantom nenašli, už po pár minútach však za ním dorazil jeho právnik. Incident napokon skončil ako priestupok.

Prípravy na vyzdvihnutie vraku

Vrtuľník typu Robinson R44 spadol na budovu zinkovne v stredu po 17. hodine. Výrobná hala sa nachádza v priemyselnej zóne Borská pole. Deň po tragédii sa hasiči pripravujú na vyzdvihnutie vraku stroja, ktorý zostal čiastočne zachytený o konštrukciu strechy, a čiastočne sa prepadol do vnútra. Zadná časť sa pritom oprela o zem v hale, ktorá má výšku približne päť metrov. Hovorca hasičov Peter Poncar uviedol, že vrak sa pokúsia vyprostiť a vyviesť. „Pripravujeme najskôr paženie na zaistenie stability budovy. Potom budeme odrezávať trámy v konštrukcii strechy, aby bolo možné vrak vyzdvihnúť a nedošlo k jeho poškodeniu, aby ho mohli ďalej skúmať odborníci na zisťovanie príčin leteckých nehôd,“ popísal postup Poncar.

Príčina nehody zatiaľ nie je známa, je predmetom vyšetrovania polície. „Kriminalisti spolu s pracovníkmi Ústavu pre odborné zisťovanie príčin leteckých nehôd zisťujú dnes okolnosti, sú na mieste, vykonávajú sa výsluchy svedkov, vyhodnocujú zaistené stopy. Sú nariadené znalecké posudky a súdne pitvy,“ priblížila krajská policajná hovorkyňa Martina Korandová.