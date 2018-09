Megaproces s mafiánskym gangom: Skupinu sátorovci vypočuje senát špecializovaného súdu

Zločinecká skupina Šátorovci.

Zdroj: TASR - Dušan Hein

BANSKÁ BYSTRICA – Pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici bude v utorok 4. septembra pokračovať proces so zločineckou skupinou pôsobiacou v Dunajskej Strede a okolí zvanou sátorovci. Vypovedať by mali poškodení a svedkovia. Pojednávanie sa bude konať za sprísnených bezpečnostných opatrení v Ústave na výkon väzby v Banskej Bystrici. Po černákovcoch a sýkorovcoch je to už tretí proces s členmi organizovanej zločineckej skupiny v banskobystrickej väznici.