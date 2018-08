Mladík zavinil smrť dvoch kamarátov (†14,15): Bezhlavo predbiehal, desivé FOTO fatálne zrážky

V aute smrti sedeli štyria kamaráti, pričom najstarší šoféroval. „19-ročný vodič išiel medzi Bušovcami a Spišskou Belou na Octavii. Vzadu sedeli chlapci vo veku 15, 16 a 17 rokov. Vodič začal na klesajúcom úseku cesty predchádzať vozidlo pred ním, a to napriek tomu, že nemal bezpečný rozhľad,“ napísala polícia na svojej stránke. V snahe zabrániť kolízii sa protiidúce vozidlo Octavii vyhlo. „Tá narazila do predchádzaného vozidla. Následne sa dostala do rotácie, narazila do stromu a zvodidiel, čo ju roztrhlo na dve časti.“ Nehoda sa stala na štátnej ceste I/77.

Zdroj: Facebook/Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Dvaja kamaráti vo veku 15 a 17 rokov na mieste zomreli. „Pri nehode utrpeli dve neplnoleté osoby zranenia, ktoré boli nezlučiteľné so životom. Lekár musel konštatovať smrť. Záchranári na mieste ošetrili dvoch pacientov, ktorí utrpeli úrazy hlavy a dolných končatín a transportovali ich do nemocnice v Poprade," uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová.

Najlepšie z toho vyviazol samotný vodiť. Utrpel iba ľahké zranenia. Polícia uňho alkohol v krvi dychovou skúškou vylúčila. Muža polícia už obvinila.

Zdroj: Facebook/Prezídium Hasičského a záchranného zboru