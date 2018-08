FOTO Vážna dopravná nehoda v Spišskej Belej: Auto vrazilo do stromu, dvaja mŕtvi

Na štátnej ceste I/77 vrazilo osobné vozidlo so štyrmi cestujúcimi do stromu, následkom čoho sa rozpolilo. Dve zo štyroch osôb utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom, ostatní pasažieri sú v opatere rýchlej zdravotnej pomoci. Cesta je uzavretá v oboch smeroch. Informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru

Zdroj: Facebook/Prezídium Hasičského a záchranného zboru

