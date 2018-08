Čižnár po stretnutí s nemeckým prokurátorom ku kauze uneseného Vietnamca

Brífing generálneho prokurátora SR Jaromíra Čižnára a prvého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho po stretnutí s generálnym prokurátorom Spolkovej republiky Nemecko.

Naživo ste sledovali brífing z Generálnej prokuratúry SR.

Čižnár s nemeckým generálnym prokurátorom prerokoval na stretnutí niekoľko bodov. "Nemeckým vyšetrovateľom boli poskytnuté najlepšie podmienky, za čo nemecký prokurátor poďakoval. Nie je pravdou, že sme odmietli povoliť výsluch osoby p. Čuláka. Nemecká strana nikdy o výsluch nepožiadala, to mi potvrdil aj nemecký generálny prokurátor," uviedol Čižnár.

Ako ďalej povedal, nemecká strana nemá záujem vytvoriť spoločný vyšetrovací tím ani teraz ani v budúcnosti. "Oni vyšetrujú trestný čin, ktorý bol spáchaný na ich území. Ich úlohou u nás bola snaha zmapovať pohyb Vietnamca," vysvetlil.

Generálny prokurátor načrtol výmenu spolupráce: "Pokiaľ by sa získavali informácie takého charakteru, ktoré treba vymeniť operatívne a rýchlo, budeme my dvaja osobne komunikovať."

Zdroj: Vlado Anjel

O správe, ktorou disponuje DennikN a na základe ktorej publikoval článok s uneseným Vietnamcom, nemecký generálny prokurátor podľa Čižnára nič nevie. "Generálny prokurátor mi povedal, že nemá o takej správe vedomosť, nepoprel to, len povedal, že o nej, ani o obsahu nemá vedomosť. Povedal, že s kolegami zistí, o akú správu ide a bude skúmať aj jej obsah," uviedol. Nemecký generálny prokurátor Čižnárovi potvrdil, že žiadnemu nemeckému denníku nepodal žiadne informácie. Podľa správy je Slovensko priamo zapletené do únosu. Naďalej prebiehajú výsluchy 44 ľudí.

Zdroj: Vlado Anjel

Kauza uneseného Vietnamca

Unesený vietnamský podnikateľ Trinh Xuan Thanh bol v slovenskom vládnom špeciáli. Na bratislavskom letisku mal do neho nastupovať zbitý a zdrogovaný. S odvolaním sa na policajtov, ktorí sprevádzali vietnamskú delegáciu, o tom informoval Denník N.

Delegácia v špeciáli priletela už z Prahy do Bratislavy, sprevádzať ju mal šéf protokolu ministerstva vnútra Radovan Čulák. Presunula sa na stretnutie do vládneho hotela Bôrik. Pred ním mal byť podľa Denníka N v jednej z dodávok požičaných v Prahe aj unesený podnikateľ.

Počas spoločného stretnutia oboch delegácií mali vietnamskí predstavitelia požiadať, aby policajti do kolóny zaradili ešte jednu dodávku. Tú, v ktorej je unesený Vietnamec. Dobitého ho mali vidieť aj slovenskí policajti, ktorí ho mali prekladať z požičanej dodávky do policajnej. Ochrankárom povedali, že sa opil a spadol zo schodov. Spolu s Thanhom nastúpili ešte dvaja muži, zrejme príslušníci vietnamskej tajnej služby. Ako posledný mal s nimi nastúpiť aj do vládneho špeciálu. Denník N tiež informoval, že letuškám kapitán nariadil odobrať všetky mobily, aby nemohli fotografovať.

Podľa exministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) zatiaľ čiastkové výsledky vyšetrovania únosu vietnamského občana hovoria o možnom neúmyselnom zapojení SR do celej akcie. Uviedol to uplynulý týždeň po rokovaní mimoriadneho brannobezpečnostného výboru. Kaliňák považuje obvinenia o tom, že priamo vydával pokyny pri údajnom únose Vietnamca vládnym špeciálom za "scestné a absurdné". Časť mimoriadneho výboru sa mala konať verejne, práve na Kaliňákov podnet sa však celé rokovanie odohralo v utajenom režime. Navrhol to preto, aby mali poslanci komplexné informácie od ministerky, ktorá by inak nemohla detailne hovoriť.

Podľa ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD) je potrebné počkať na vyšetrenie celého prípadu v súvislosti s údajným únosom vietnamského občana. Uviedla to po rokovaní Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť, ktoré prebiehalo v utajenom režime.