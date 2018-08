FOTO Dráma v Ružinove: Vyhrážky smrťou, policajný zásah

O poriadny rozruch v bratislavskej mestskej časti sa postaral muž. Podľa našich informácií ide o psychiatrického pacienta, ktorý mal nariadenú liečbu, no užívanie medikamentov odmietal. Ako povedali obyvatelia Ružinova, situácia v paneláku na Muškátovej ulici bola neúnosná. Muž svojím správaním okolie podľa ich slov terorizoval. "Púšťal hlasno hudbu, vykrikoval, že nás pozabíja, bol agresívny a nebezpečný," prezradil nám Ružinovčan s tým, že obyvatelia pre muža dlhšie požadovali ústavnú liečbu.

Nelichotivá situácia okolo pacienta vyvrcholila dnes podvečer, keď sa zabarikádoval v byte, odkiaľ robil hluk. Do paneláka nabehli všetky záchranné zložky. "Poskytujeme súčinnosť záchranárom a hasičom," potvrdila hovorkyňa bratislavských policajtov Lucia Mihaliková.

Ako sme zistili, muža na základe odborného lekárskeho posudku dnes záchranné zložky za dramatických okolností previezli do nemocnice. Hasiči sa postarali o vniknutie do zabarikádovaného bytu, za pomoci polície muža spacifikovali a záchranári ho previezli do nemocnice. V lekárskej správe stojí, že paciet nesmie byť sám, lebo môže byť nebezpečný.

