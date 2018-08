PRÁVE TERAZ Súd rozhoduje o prepustení Kočnera z väzby

Začiatok pojednávania bol naplánovaný dnes na 9:30. Na mieste sú Kočnerovi advokáti, ako aj prokurátor. Marian Kočner sa na súd nedostavil, odmietol opustiť celu.

NAŽIVO Zo Špecializovaného trestného súdu v BB.

VIDEO Prokurátor Ján Šanta pred Špecializovným trestným súdom v Banskej Bystrici.

Na Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici ráno dorazil aj prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta. Podľa neho v prospech Kočnera nerozhodnú a na slobode stíhaný nebude. „Osobne si to nemyslím,“ povedal prokurátor. „Myslím si, že sú dané dôvody na väzbu a myslí si to aj Najvyšší súd, a to je podstatné,“ povedal Šanta s tým, že ostatné možné rozhodnutia komentovať zatiaľ nebude. „Je to ešte živý proces,“ podotkol. Či je v spise aj originál zmeniek, zatiaľ známe nie je. „Budeme to riešiť na tomto pojednávaní. Vyjadrím sa aj k tomu následne, aby sme nezmarili nejaký úkon,“ povedal s úsmevom Šanta.

Zdroj: Jan Zemiar

Marián Kočner je spolu s Pavlom Ruskom obvinený z trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov v jednočinnom súbehu so zločinom marenia spravodlivosti formou spolupáchateľstva.

Najvyšší súd poslal Kočnera 28. júna do väzby a v druhej polovici júna požiadal o prepustenie. Rozhodovať o tom bude Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici. Ak Kočnera z väzby pustí, prokurátor môže podať odvolanie a prípad tak opäť skončí na Najvyššom súde.