FOTO V Michalovciach sa stali dve nehody za jeden deň: Zranili sa viaceré osoby

"Podľa doterajších zistení 56-ročný štátny príslušník Ukrajiny s osobným motorovým vozidlom zn. Škoda Octavia z doposiaľ nezistených príčin prešiel s vozidlom do protismeru, kde sa čelne zrazil s protiidúcim vozidlom zn. Škoda Fabia, ktoré viedla 36-ročná vodička, a v tom čase sa s ňou vo vozidle nachádzali aj dve maloleté deti," opísala okolnosti s tým, že členovia druhej posádky vozidla utrpeli podľa predbežnej lekárskej správy ľahké zranenia. "Výsledok dychovej skúšky vodičov vozidiel bol negatívny. Predbežná celková škoda bola vyčíslená na 3000 eur," doplnila.

Zdroj: polícia

Druhá dopravná nehoda sa stala krátko po 15.00 h. "Muž (66 rokov) jazdiaci s vozidlom zn. Peugeot Boxer v kolóne vozidiel smerujúcej do centra mesta, pravdepodobne z dôvodu nevenovania sa plne vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke narazil do pred ním idúceho vozidla zn. Scania. Vodič bol po dopravnej nehode prevezený do nemocnice, kde mu bola odobratá krv na zistenie prítomnosti alkoholu, vodič vozidla zn. Scania bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom," priblížila situáciu Ivanová s tým, že predbežná celková škoda na vozidlách bola vyčíslená na 2500 eur.

Zdroj: polícia

Presné príčiny dopravných nehôd, miera zavinenia i bližšie okolnosti sú podľa jej ďalších slov predmetom ďalšieho vyšetrovania.