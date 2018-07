PRÁVE TERAZ Vážna nehoda pri Budmericiach, úsek je neprejazdný

O nehode informovala polícia na svojom Facebooku. "Cesta II. triedy je z dôvodu zrážky dvoch osobných motorových vozidiel uzatvorená. Pre zranených priletí záchranársky vrtuľník. Vodičom odporúčame vyhnúť sa tomuto úseku," informuje polícia.

Zdroj: FB/Polícia SR

"K nehode sme na základe volania na tiesňovú linku 155 vyslali tri posádky, vrátane leteckých záchranárov. Na mieste boli ošetrené tri osoby, jedna z nich bola vo vážnom stave a v umelom spánku transportovaná leteckými záchranármi do nemocnice na bratislavských Kramároch. Ďalšiu osobu previezli pozemní záchranári do trnavskej nemocnice. Tretia osoba bola ošetrená na mieste bez následného prevozu do nemocničného zariadenia," informovala Alena Krčová, hovorkyňa záchranárov.

Zdroj: FB/Polícia SR

Zdroj: FB/Polícia SR

Správu budeme aktualizovať.