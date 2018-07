Kňažko vidí za vlámaním niekoho mocného: Majú dosah na súdy, aj políciu

Najvyšší súd v Bratislave rozhodoval o dovolaní exministerky spravodlivosti v súvislosti s vlámaním a lúpežou v dome herca Milana Kňažka. Nepáčilo sa im uplatnenie poľahčujúcej okolnosti pri rozsudku z júna 2017, ktorý poslal Čecha Pavla Novotného na tri roky nepodmienečne do väzby.

Kňažko sa sťažoval na to, že odsúdenému vymerali skrátený trest pre to, lebo sa k skutku priznal a vyjadril ľútosť. Okrem toho mal spolupracovať s políciou pri vyšetrovaní. Herec a navrhovateľka to spochybnili. Kňažko tiež nie je spokojný aj s postupom polície. Tvrdí, že za celým procesom bude niekto mocný.

Nezáujem polície

„Polícia jasne prejavila nezáujem vyšetriť všetky okolnosti. Neboli napríklad za jeho synom, ani v kasíne, kde je varený-pečený,“ vyjadril pochybnosti Kňažko, ktorý vyšetrovateľa k tomu niekoľkokrát nabádal. Hercovi príde zvláštna aj náhla zmena vyšetrovateľov. Polícia sa podľa neho nedrží štandardného postupu. Kňažko v podozrení z nedôsledností pri vyšetrovaní plánuje podať podnet na Inšpekciu ministerstva vnútra.

„Súd (okresný, pozn. red.) rozhodol podľa veľmi zvláštne uchopených okolností,“ povedal herec. „Keď niekto leží na zemi a lup má u seba tak mohol povedať, že je niekto iný? Veď to priznanie nemá žiadnu hodnotu,“ povedal Kňažko o hlavnom bode dovolania. Podľa herca robí Novotný presný opak ku pomáhaniu pri vyšetrovaní tým, že o svojom konaní nehovorí pravdivo. Sudca podľa neho vedel, že odsúdený je recidivista. „Podobnej trestnej činnosti sa dopustil štrnástykrát. Ja pochybujem, že to ľutuje.“

Herec tiež spochybnil výpoveď Novotného. Podľa neho je ťažko uveriteľné, že sa k hercovmu domu dostal náhodou po potom, čo prekonal dva ploty a niekoľko sto metrov záhrad. "Nie je to náhodný zlodej, ktorý potreboval drogy."

Ku Kňažkovi sa podľa jeho slov dostala aj informácia, že ten istý muž kradol predtým inde. „Polícia na ten podnet ani neodpovedala. To je prejav absolútnej neprofesionality alebo arogancie,“ hneval sa exminister kultúry.

Prirovnanie ku Gauliederovi

Kňažka mal tiež v Bratislave osloviť cudzí muž, ktorý mu dohováral, aby sa na to vykašľal. „Pozrite sa. Viete, ako skončil Gaulieder. Pôjde oproti vám kamión, dostane pol roka z nedbanlivosti,“ citoval herec neznámeho muža, ktorého mal stretnúť v Petržalke. Muž vedel, že tam Kňažko chodí na masáž. „Vtedy mi došlo, že by som to možno mal nechať.“ Podľa neho je to však ďalší dôvod, prečo pokračovať.

Na otázku, kto Novotného do jeho domu poslal, odpovedal neurčito. „Niekto, kto vie ovplyvniť políciu, prokuratúru a súdy. Tak ten ho poslal,“ povedal herec. Podľa neho je „dosť možné“, že muž bol zrejme s interiérom domu oboznámený. Kňažko poprel, že by narážal priamo na jeho suseda Bašternáka. „Nie som hlupák, aby som bez dôkazov niekoho menoval.“ Keď sa ho pri výpovedi policajti pýtali, kto za tým podľa Kňažka stojí, povedal „Fico, Kaliňák a Bašternák". „Oni sa zasmiali, ale vo výpovedi to zapísané nie je," dodal Kňažko.

Príchod na Najvyšší súd

Bývalý politik sa na súd dostavil na deviatu ráno. „Očakávam spravodlivosť. Ja vždy dúfam v spravodlivosť,“ povedal novinárom. Podľa jeho slov tam neprišiel kvôli trestu, ale aby sa uplatnilo právo a nezneužívali fakty na súdoch.

Čech Pavel Novotný bol v júni 2017 odsúdený za zločin krádeže, porušovanie domovej slobody a poškodzovania cudzej veci. To sa malo stať 11. januára toho roku, keď sa po jednej hodine v noci vlámal do domu Milana Kňažka na Havlíčkovej ulici na bratislavskom Slavíne. Ukradol tam hotovosť z peňaženiek manželov a vykradol aj trezor, čím spôsobil škodu najmenej 10-tisíc eur. Na súde sa k činu priznal a vyjadril úprimnú ľútosť nad svojím skutkom.