Mizíka chcú za antisemitské reči poslať do koncentračného tábora! Aby sa zmenil ako nácek Dalibor

Trest odňatia slobody v dolnej polovici trestnej sadzby s podmienečným odkladom a uloženie probačného dohľadu navrhuje prokurátor pre poslanca Stanislava Mizíka, ktorý čelí obžalobe z extrémizmu pre hanlivý status na Facebooku. Uviedol to v záverečnej reči počas pojednávania na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku. Samosudca vyhlásil prestávku do 14. hodiny, kedy by malo nasledovať vynesenie rozsudku.

Mal by íst do Osvienčimu

Prokurátor navrhol kotlebovcovi Stanislavovi Mizíkovi trest na dolnej hranici sadzby s podmienečným odkladom a probačným dohľadom. Za status na Facebooku mu hrozí trest tri až osem rokov. V rámci probačného dohľadu prokurátor navrhuje, aby sa Stanislav M. musel zúčastniť prehliadky koncentračného tábora Auschwitz v poľskom Osvienčime aj s odborným výkladom a doniesť potvrdenie, že tam bol.

Zdroj: Foto: Ján Zemiar

Na dnešné pojednávanie ŠTS sa mal dostaviť aj predseda ĽSNS Marian Kotleba. Svoju účasť ale ospravedlnil a prítomný nebol. Ospravedlnil sa z rodinných dôvodov. Na súde odznela jeho výpoveď z prípravného konania. AJ on potvrdil, že obžalovaný poslanec Mizík nevie pracovať s počítačom. Jeho svedeckú výpoveď prečítal samosudca. Z Kotlebovej výpovede vyplýva, že dotknutý status nevidel, lebo nemá konto na Facebooku. Kto je jeho autorom, nevie.

Bol som tam v rámci pionierskych záborov

Mizík v záverečnom slove uviedol, že k prípadu sa od začiatku nevyjadroval, lebo sa mu konanie voči jeho osobe zdalo nespravodlivé, a preto to nechal na advokátov. Na margo spomínaných poznámok napísal, že si len overoval skutočnosti uvedené v médiách. „Poznámky boli napísané štyri dni po statuse. Som nevinný, žiaden status som na internet nedával ani som sa nepodieľal na vyhotovení tohto textu. Navyše v Auschwitzi som bol dvakrát v rámci pionierskych táborov,“ uzavrel.

Zdroj: Foto: Ján Zemiar

V prospech obžalovaného na pojednávaní osobne vypovedal Pavol Demjanič, ktorý pracuje ako tajomník v Slovenskom historickom ústave v Ríme a v roku 2010 kandidoval za ĽSNS. Sľub znalca zložil priamo na pojednávaní. Vo výpovedi vylúčil, že by jeho kandidatúra za ĽSNS mala nejaký vplyv na posudok. Nasledovať budú záverečné reči a vyhlásenie rozsudku.

Niet pochýb, že autorom textu je Mizík

Prokurátor vyhlásil, že Mizík je autorom textu, ktorý je predmetom obžaloby. „Preukazuje to výsledok prehliadky priestorov v NR SR, kde boli nájdené ručne písané poznámky písané obžalovaným. On si sám spisoval zoznam prezidentom vyznamenaných osôb, ktoré sú židovského pôvodu. Zoznam sa potom objavil na internete na stránkach ĽSNS, ktorých obsah dotoval Stanislav M. a obsahovo ju pokrýval aj v minulosti,“ povedal prokurátor.

Podľa jeho slov niet preto dôvodu pochybovať, že pôvodcom textu je Stanislav Mizík a on mal záujem na zverejnení hanlivého textu. „Žiadna z jeho reakcií po skutku nenasvedčuje, že by nebol autorom textu a že by nemal na statuse záujem. Status bol podpísaný jeho menom. Nedištancoval sa od toho, čo je podporný dôkaz. Statusom sa prezentoval ako poslanec, ako zástupca ĽSNS, ktorá je považovaná generálnym prokurátorom za extrémistickú,“ zdôraznil.

Zdroj: Foto: Ján Zemiar

Prokurátor preto žiadal súd, aby sa zameral na význam viet a slov zverejnenie ktorých zabezpečil obžalovaný. „Význam statusu pochopil prokurátor, verejnosť aj poškodení. Status bol publikovaný za účelom hlbokého zneváženia židovskej komunity. Mám za to, že Stanislav M. naplnil skutkové podstaty zločinov výroby a rozširovania extrémistických materiálov a prečinu hanobenia národa, rasy a presvedčenia,“ konštatoval.

Stránku som spravoval na pokyn Mizíka, tvrdí svedok

Dotknutá stránka, na ktorej sa status objavil, má názov Volá Hlas Gemera/ĽSNS. Svedok obžaloby Rudolf Steigauf, ktorý bol v roku 2017 právoplatne odsúdený na dva roky podmienečne za podnecovanie k obmedzovaniu práv, k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, ešte pred mesiacom na súde potvrdil, že ju do roku 2013, resp. 2014, spravoval, a to na základe žiadosti obžalovaného Mizíka. „Odvtedy ale nemám s touto stránkou nič spoločné. Mala slúžiť na prezentáciu názorov. Prebiehalo to tak, že Stanislav M. ma požiadal o zverejnenie textu a ja som to urobil. Nemám vedomosť, že by tam dávali príspevky aj iní ľudia,“ konštatoval.

Podľa obhajoby mu nič nedokázali

Obhajoba, naopak, žiada oslobodenie spod obžaloby. „Nebolo dokázané, že skutok spáchal obžalovaný. Poznámky zaistené pri prehliadke sú dôkazom o nevine, vznikli až štyri dni potom. Navyše samotné poznámky nenesú žiadne znaky extrémizmu,“ povedal obhajca. Tiež zopakoval, že poslanec Mizík nevie pracovať s počítačom do takej miery, aby vedel písať statusy. Neboli teda naplnené skutkové podstaty trestných činov.

Samotný status šírili médiá, nie Mizík. Tvrdenie prokurátora, že sa od statusu nedištancoval, je právne irelevantné. V statuse nie je žiadne urážlivé slovo. Konštatovanie, že niekto je Žid, Maďar či Slovák bez urážlivého prívlastku, nie je hanobenie, vyhlásil obhajca a pripustil, že status vyvoláva polemiku, čo bolo zrejme aj cieľom neznámeho autora. Podľa obhajoby je teda obžaloba nedostatočná, úmysel pisateľa nemožno predpokladať, ale je potrebné ho dokázať. „Zo žiadneho dôkazu nevyplýva, že by sa obžalovaný dopustil skutku uvedeného v obžalobe, navrhuje, aby ho súd oslobodil,“ dodal obhajca.

Inšpirovali sa úspešným dokumentom?

Minulý rok v novembri sa premiéry dočkal film o „nežnom náckovi“ Daliborkovi, ktorého izba bola plná smybolov z druhej svetovej vojny. Daliborko v nich prezentoval svoje extrémistické názory, popieranie holokaustu a iné nacistické výstrelky. Dokumentárny film mapoval život jedného obyčajného muža, ktorý vyznával nacistickú ideológiu, býval u mamičky a natáčal kontroverzné videá. Daliborko bol však neškodný a pôsobil naozaj ako „nežný nácek“.

V súčasnosti Daliborko vyznáva budhizmus. Jedným z dôvodov bol aj strach z postihu za jeho názory. Vo filme mu však jeho priateľka navrhla navštevu Osvienčimu, aby ho konfrontovala s jeho názormi. Film zachytáva kontroverzný moment. V tom čase totiž koncentračný tábor navštívila jedna z preživších. Daliborka nič nedržalo a svoje názory hovoril aj pred ňou. Dokonca povedal, že v koncentrákoch sa vlastne žilo dobre. Babička tento rozhovor nezvládla. Do obrazu vstúpil aj režisér a pobúrený boli aj ostatní návštevníci.

Súd s poslancom Kotlebovej strany sa začal 24. mája. Mizík čelí obžalobe pre status na sociálnej sieti, v ktorom kritizoval udelenie štátnych vyznamenaní prezidentom Andrejom Kiskom pri príležitosti 24. výročia vzniku SR osobám so židovským pôvodom alebo sa hlásiacim k tomuto vierovyznaniu. Podľa obžaloby tým tieto osoby znevážil a dopustil sa ich hanobenia pre ich zdanlivú príslušnosť k rase alebo pre ich náboženské presvedčenie. Trestného činu sa pritom dopustil ako verejný činiteľ.

Poslanec 10. januára 2017 na sociálnej sieti napadol zoznam osobností ocenených prezidentom Andrejom Kiskom, prekážal mu okrem iného ich židovský pôvod. V tomto prípade išlo napríklad o historika Ivana Kamenca, režiséra Juraja Herza alebo Evu Mosnákovú. Podľa poslanca prezident Kiska sa buď zbláznil, alebo vedome degraduje slovenské vyznamenania. „Udeľovanie štátnych vyznamenaní Kiskom otočilo zdravý rozum hore nohami,“ napísal ďalej. Negatívne komentoval udelenie vyznamenania aj Michalovi Kaščákovi, ktorý je podľa vyjadrení Mizík organizátor zvráteného festivalu Pohoda. Na adresu spisovateľky Daniely Šilanovej napísal, že bola fanatička do cigánskych zvykov.