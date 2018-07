Budíček o pol šiestej a zdieľaná posteľ: FOTO Kočner vymenil luxus za troje ponožky a dvoje spodky

BRATISLAVA - Mariána Kočnera poslal Najvyšší súd SR do väzby, v ktorej môže stráviť mesiace. Po 30 dňoch môže požiadať o prepustenie. Väzbu vykonáva v Justičnom paláci v Bratislave. Luxusný život a obleky tak vymenil za prísny režim a väzenské oblečenie.

Po takmer 90 minútach rozhodovania, dospel Najvyšší súd k rozhodnutiu a priklonil sa na stranu prokuratóra Jána Šantu. Mariána Kočnera, ktorý je obvinený spolu s exšéfom televízie Markíza z trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov v jednočinnom súbehu so zločinom marenia spravodlivosti formou spolupáchateľstva, poslal do väzby. Existuje totiž podozrenie, že Kočner marí vyšetrovanie a na slobode by mohol ovplyvňovať svedkov.

Tvrdý režim

Rovno z Najvyššieho súdu SR zobrali Kočnera do Justičného paláca. Tam ho čaká tvrdý režim a luxus, na ktorý je kontroverzný podnikateľ zvyknutý, vystriedal budíček skoro ráno, väzenský odev a zdieľaná posteľ.

Kočner sa musel vzdať svojho luxusného odevu. Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Marián však vyfasoval aj tepálky, či košeľu, troje ponožky, prezúvky, či poltopánky.

Poriadok je dôležitý, obzvlášť v zariadeniach na výkon väzby, či trestu odňatia slobody. Podnikateľ si bude musieť poradiť bez ženskej ruky a svoju pridelenú skrinku udržiavať v dokonalosti sám.

Rovnako sa bude musieť rozlúčiť aj so svojím sukromým. Štandardné lôžka v cele sú poschodové. Aj pre ne platí prísny režim ustieľania.

Budíček o 5:30, počítanie obvinených, raňajky o 6:45.. to je len zlomok toho, čo podnikateľ musí vo vúzbe absolvovať.

Kočnerovo a Ruskovo obvinenie Obaja čelia obvineniu z trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov v jednočinnom súbehu so zločinom marenia spravodlivosti formou spolupáchateľstva. Podľa prokuratúry dôvodom na väzbu je obava, že na slobode by pokračovali v trestnej činnosti a jeden z nich už teraz marí objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie.