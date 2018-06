Dozvuky streľby v Banskej Bystrici: Väzba pre muža, ktorý strieľal po koscoch

Ilustračné foto, Zdroj: Getty Images

BANSKÁ BYSTRICA – Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, vo štvrtok zobral do väzby muža, ktorý strieľal na koscov mestskej zelene na banskobystrickom sídlisku Sásová. Dôvodom je obava, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Sudca tak vyhovel návrhu prokurátora. TASR to potvrdila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.