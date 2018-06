MIMORIADNA SPRÁVA Kočner a Rusko dorazili na Najvyšší súd: VIDEO Definitívne rozhodnutie o väzbe

Príchod Kočnera s Ruskom na Najvyšší súd.

Aktualizované o 13:49

Na Najvyšší súd sa už dostavili obaja obvinení. Prišli v sprievode svojich obhajcov. Ako prvý prišiel Marian Kočner, ktorý na dnešný deň zvolil extravagantný oblek, na očiach má tmavé okulire, ktoré si zložil iba pri kontrole detektorom kovov.

Aktualizované o 14:00

Prokurátor Úradu špeciálnej prukratúry Ján Šanta neočakáva, že sa dnes dozvie, kde sú originály zmeniek. Povedal to krátko pred začatím verejného zasadnutia novinárom. „Ja to neurčujem, my sme ich na to vyzvali,“ odpovedal prokurátor na to, či sa zmenky nachádzajú v inom štáte. „Samozrejme, verím do poslednej chvíle, že uspejeme,“ zodpovedal na otázku, či verí, že na súde uspejú. Na ostatné otázky neodpovedal.

Kočnerovo a Ruskovo obvinenie

Obaja čelia obvineniu z trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov v jednočinnom súbehu so zločinom marenia spravodlivosti formou spolupáchateľstva.

Podľa prokuratúry dôvodom na väzbu je obava, že na slobode by pokračovali v trestnej činnosti a jeden z nich už teraz marí objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie. Prokuratúra očakávala, že súd vyhovie návrhu na vzatie do väzby.

Naopak, obhajcovia Marek Para a Martin Pohovej predpokladali, že dôvody na väzbu ich klientov nie sú a súd ich prepustí zo zadržania na slobodu. Vec tak skončila na Najvyššom súde.

Rozhodnutie sudcu

Sudca Roman Púchovský na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici nakoniec rozhodol, že Kočner s Ruskom budú stíhaní na slobode. Púchovský to odôvodnil tým, že "nezistil žiadne konkrétne skutočnosti odôvodňujúce väzbu".

Zdroj: Topky.sk

