BIRMINGHAM - Ak by sa ľudia dôkladne starali o svoj chrup, zrejme by predišli mnohým zdravotným problémom. Choré ďasná totiž môžu napadnúť celé telo. Sú vstupnou bránou pre vírusy a baktérie, ktoré sa ľahko dostanú do krvi. Aj pre koronavírus.