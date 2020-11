ARIZONA - Odpoveď na otázku, ako dlho trvá imunita proti infekcii Covid-19 po jej prekonaní, hľadajú vedci po celom svete, no stále je nejasná. Nedávna štúdia z Arizonskej univerzity však naznačuje, že by to mohlo byť najmenej 5 až 7 mesiacov.