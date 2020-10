SANTANDER - Často sa skloňuje v súvislosti s jeho ochrannými účinkami na imunitný systém. Vyzerá to tak, že niečo na tom bude! U prevažnej väčšiny pacientov v Španielsku, ktorí boli hospitalizovaní v nemocnici, bol nameraný nedostatok tohto vitamínu. Znamená to, že by ich zachránil pred horšími príznakmi?