KORONAVÍRUS Trumpov spojenec, ktorý nenosieval rúško, mal pozitívny test na koronavírus

WASHINGTON - Americký republikánsky zákonodarca Louie Gohmert, ktorý sa zvykol pohybovať po Kongrese a aj hlasovať bez rúška, mal v stredu pozitívny test na nový koronavírus. Pritom sa práve chystal odísť do svojho rodného štátu Texas s prezidentom Donaldom Trumpom, informovala tlačová agentúra AFP.

Gohmert oznámil svoju diagnózu deň po tom, čo sa zúčastnil na rozsiahlom vypočúvaní ministra spravodlivosti Billa Barra, s ktorým ho bolo vidieť prechádzať sa a debatovať v tesnej blízkosti, ale ani jeden z nich nemal rúško. Člen Snemovne reprezentantov (dolnej komory Kongresu) za štát Texas Gohmert (66) uviedol, že nemá príznaky ochorenia, a svoju diagnózu zľahčoval.

V posledných týždňoch nosil rúško len občas. V stredu vysvetľoval, že si ho na tvári posúval a sťahoval si ho, lebo sa v ňom necítil pohodlne - a zrejme vtedy "zaniesol na rúško nejaké mikróby" a to uňho spôsobilo nákazu. Hoci pandémia v USA vyčíňa, prezident Trump dlho zaryto ignoroval odporúčania amerických odborníkov, aby ľudia nosili rúška, lebo to pomôže zastaviť šírenie koronavírusu. Trump žiadnu tvárovú masku na verejnosti nenosil až do 11. júla.

Odvtedy republikánski zákonodarcovia, ktorí rúška odmietali, ich začali nosiť častejšie. Gohmerta testovali v stredu priamo v Bielom dome, pretože mal sprevádzať Trumpa na návšteve Texasu. "Nemám príznaky..., ale očividne som sa wuchanským vírusom nakazil," povedal Gohmert vo videu, pričom použil termín, ktorý hnevá Čínu.

Predsedníčka Snemovne Nancy Pelosiová následne v stredu večer oznámila, že na pôde dolnej komory bude od každého člena vyžadovať rúško na tvári a ak si ho niekto zabudne, jedno mu dajú. Informovala o tom agentúra AP.