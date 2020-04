New Orleans - Vyzerá to tak, že toto zákerné ochorenie má rôzne podoby. U jedného pacienta sa prejaví ihneď vo forme horúčky a kašľa, u iného vôbec. Dokonca to môže vyzerať tak, že sa s nákazou telo vysporiada, no ide len o zmätočný krok k tomu najhoršiemu.