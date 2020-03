Láska a sex v čase KORONAVÍRUSU: Týmto intímnym praktikám sa určite vyhnite!

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá pred časom varovala, že z koronavírusu sa môže veľmi rýchlo stať epidémia, v skutočnosti nemá jednoznačnú radu pre páry a ich intímne chvíle. Odhliadnuc od toho by ľudia mali dbať najmä na správne čistenie rúk, vyhýbať sa cestovaniu a kašlať či kýchať do vreckovky. Je zrejmé, že vírus sa prenáša ľudskými slinami, čo by mohol byť problém pre zamilované dvojice. Predovšetkým Francúzi preto odporúčajú tzv. "le bise", teda dotyk líc, pričom vydáte bozkajúci zvuk. Doposiaľ nie sú zverejnené nijaké údaje o tom, že by sa vírus prenášal aj sexom.

Zdroj: Getty Images

O dôležitosti prevencie proti koronavírusu informovala aj zoznamovacia aplikácia Tinder. "Aj keď chceme, aby ste sa i naďalej bavili, myslite na to, že ochrana pred vírusom je najdôležitejšia," odkazujú jeho predstavitelia. Ľudia by preto na verejných zhromaždeniach mali dodržiavať spoločenskú vzdialenosť. Podľa najnovších informácií by to mali byť zhruba až štyri metre. Tridsaťdeväťročná Parížanka Celia však prezradila, že ani riziko nákazy ju neodradilo od osobného stretnutia s osobou zo zoznamky. "Tento vírus má prívlastok ‚koniec sveta‘. Preto ma to núti žiť trochu intenzívnejšie a nie príliš zdravo," uviedla. Z rande ale napokon nič nebolo, pretože jej nápadník dostal horúčku.

Zdroj: SITA/AP

Zdá sa, že vírus u mnohých ľudí vyvolal túžbu po nájdení pravej lásky. Výskum dokázal, že obdobia úzkosti môžu ľudí viesť k väčšiemu a rizikovejšiemu sexuálnemu správaniu. Svetová zdravotnícka organizácia vysvetlila, že pocity úzkosti sú v týchto dňoch normálne, a to najmä u ľudí, ktorí žijú v ohniskách nákazy. Okrem zoznamiek predstavujú podľa odborníkov problém aj bary. Okrem toho, že sa tam stretáva veľa ľudí v tesnej blízkosti, mnohí z nich po niekoľkých nápojoch zabúdajú na riziko nákazy a preventívne opatrenia.