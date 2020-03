ONLINE V izolovanom Taliansku mimoriadny stav! Česko má už 41 nakazených, medzi nimi je aj taxikár

15:30 V americkom Detroite úrady obnovia dodávky vody niekoľkým tisícom neplatičov. Rozhodli sa tak v súvislosti s koronavírusom, pričom obyvateľom chcú umožniť dodržiavať hygienu a znížiť tak riziko nákazy. Projekt bude trvať, až kým sa podarí dostať situáciu súvisiacu s vírusom pod kontrolu. V meste je odpojených od vody približne tritisíc neplatičov a niekoľko tisíc ďalších tento rok dostalo upomienku na možné odpojenie. Dodávky vody na prvých 30 dní zaplatí štát, zákazníci potom budú platiť 25 dolárov mesačne.

15:25 Na základe odporúčania Ministerstva zdravotníctva Litvy predseda Sejmu (Seimas) Viktoras Pranckietis v súvislosti s koronavírusom zrušil všetky podujatia v priestoroch Sejmu vrátane osláv 30. výročia obnovenia nezávislosti Litvy. Tento sviatok pripadá na 11. marca a v Litve sa slávi aj ako Deň obnovenia nezávislosti. Do 30. apríla sú zrušené všetky podujatia, ktoré boli naplánované v priestoroch Sejmu, medzi nimi i oslavy 30. výročia obnovenia nezávislosti od Sovietskeho zväzu (ZSSR).

15:05 Vlády nemeckých spolkových krajín Bavorsko, Durínsko a Šlezvicko-Holštajnsko v utorok oznámili, že v rámci boja proti šíreniu koronavírusu zakážu podujatia s účasťou nad tisíc osôb. Tlačová agentúra DPA to uviedla s odvolaním sa na zdroje z týchto krajinských vlád. Bavorská vláda odporúčala zrušiť taktiež podujatia, pri ktorých sa očakáva 500 - 1000 účastníkov, a to po dohode s príslušnými úradmi.

15:00 V Poľsku sa potvrdili tri nové prípady koronavírusu - jeden vo Varšave a dva v Cieszyne. V súčasnosti je v nemocniciach 20 pacientov infikovaných nákazou. Centrum „Rybitwa“ v Dźwirzyne, kde býva 50 detí zo Sliezska, bolo tiež zaradené do karantény. Jedným z opatrovateľov detí je syn pacienta v nemocnici v Racibórzi, u ktorého bola diagnostikovaná koronavírusová infekcia.

14:55 Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok varoval, že jeho krajina je "iba na začiatku" epidémie šírenia nákazy koronavírusom. Informovala o tom agentúra AFP. "Sme iba na začiatku tejto epidémie," uviedol Macron po návšteve zdravotnej služby v Paríži. Francúzov tiež naliehavo vyzval, aby nepanikárili, a ubezpečil, že úrady čeliace tejto kríze sú "zorganizované". Vláda bude aj naďalej podľa Macrona reagovať na epidémiu "primerane" a zvolí individuálny prístup od regiónu k regiónu.

14:48 Šiesta obeť koronavírusu vo Veľkej Británii! Muž vo veku 80 rokov so zdravotnými problémami, ktorý nebol identifikovaný, zomrel včera v noci v nemocnici Watford General Hospital. Vedúci odborníci dnes varovali, že Spojené kráľovstvo môže smerovať priamo ku koronavírusovej kríze, ako je tá, ktorá ťažko zasiahla Taliansko. Zdroj: TASR/AP Photo/Martin Meissner

14:45 Nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair ruší do 8. apríla letecké spojenie s Talianskom. K rovnakému kroku pristúpili až do odvolania aj aerolínie British Airways. Opatrenie oboch leteckých prepravcov súvisí s epidémiou nového typu koronavírusu v Taliansku. Všetku leteckú dopravu s Talianskom medzitým pozastavilo aj Španielsko, oznámila v utorok vláda v Madride.

14:30 Vo Veľkej Británii mal pozitívny test na koronavírus hlavný chirurg nemocnice Aintree University Hospital v Liverpoole. Po návrate z lyžovačky v severnom Taliansku mohol nakaziť stovky pacientov, pretože neostal v karanténe.

14:15 Úrady v severnej, odštiepenej tureckej časti Cypru hlásili v utorok prvý prípad nákazy novým koronavírusom v tejto oblasti. Infikovanou je 65-ročná nemecká turistka, ktorá pricestovala v nedeľu a rozvinula sa u nej vysoká horúčka. Informáciu priniesla tlačová agentúra AP. Hotel v pobrežnom meste Famagusta, kde je Nemka s ochorením COVID-19 ubytovaná spolu so skupinou 30 ďalších turistov, s ktorými pricestovala, dali úrady do karantény.

14:05 Česko hlási už 41 prípadov nákazy. Pražský taxikár nakazený novým koronavírusom odviezol za tri dni najmenej 90 ľudí. V utorok po rokovaní s českým premiérom Andrejom Babišom a ministrami to uviedla riaditeľka pražskej hygienickej stanice Zdeňka Jágrová, ktorú citoval spravodajský server Novinky.cz. Námestník českého ministerstva zdravotníctva Roman Prymula v utorok uviedol, že taxikár jazdil pre spoločnosť Uber a na základe toho sú "schopní ľudí, ktorých viezol, zmapovať veľmi dobre". V súvislosti s taxikárom hľadajú až 90 osôb a vyšetrujú šesť členov jeho rodiny. Nakazený taxikár je zlomovým prípadom, keďže nie je jasný zdroj infekcie. "Pracoval s tými problémami tri dni," povedal minister zdravotníctva Adam Vojtěch.

13:45 V dôsledku nákazy koronavírusom uzavrie český Národný pamiatkový ústav (NPÚ) všetky celoročne otvorené objekty a odložil otvorenie tohtoročnej návštevníckej sezóny. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz. Opatrenie súvisí s rozhodnutím vlády zrušiť akékoľvek jednorazové akcie pre vyše 100 ľudí. Zatvorené budú aj školy.

"V nadväznosti na aktuálne nariadenie vlády Národný pamiatkový ústav do odvolania uzatvára všetky pamiatkové objekty s celoročnou prevádzkou a odkladá otvorenie hlavnej návštevníckej sezóny na neurčito. Ďakujeme za pochopenie," oznámil NPÚ.

Zdroj: SITA/AP/Jean-Francois Badias

13:30 Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok dopoludnia diskutovali o situácii spojenej so šírením koronavírusu v Európe. Hosťami rozpravy, ktorá poukázala na potrebu spomaliť šírenie koronavírusu, boli zástupcovia Európskej komisie a chorvátskeho predsedníctva v Rade EÚ. Europoslanci zdôraznili, že všetky skúšobné súpravy, ochranné masky a respirátory sa musia vyrábať v krajinách EÚ a musia byť k dispozícii všetkým členským štátom Únie. V neposlednom rade rozprava na pôde EP upozornila na potrebu dôraznejších finančných investícií do spoločného výskumu na boj proti novému druhu koronavírusu.

13:20 Čínsky prezident Si Ťin-pching v utorok povedal, že nákaza novým koronavírusom v provincii Chu-pej a jej hlavnom meste Wu-chan je "v podstate pod kontrolou".

13:15 Srbsko v snahe zabrániť ďalšiemu šíreniu koronavírusu v utorok dočasne zakázalo vstup na svoje územie návštevníkom prichádzajúcim z najviac zasiahnutých krajín. Vzťahuje sa na ľudí, ktorí prišli z "Talianska, istých provincií Číny, Južnej Kórey, Iránu a Švajčiarska", uvádza sa vo vyhlásení srbskej vlády. Kedy bude zákaz zrušený, vláda neuviedla.V Srbsku doteraz potvrdili štyri prípady nákazy. Jedným z pacientov je Číňan.

13:10 Štúdia v aktuálnom čísle časopisu New England Journal of Medicine uviedla, že „deti môžu byť menej nakazené alebo, ak sú infikované, môžu vykazovať miernejšie príznaky“ ako dospelí. Lekári zaznamenali len niekoľko prípadov medzi deťmi. Štúdia prípadov koronavírusu od 8. decembra 2019 do 6. februára 2020 zistila, že v Číne bolo infikovaných deväť detí mladších ako jeden rok. Žiadne z týchto detí nemalo závažné komplikácie ani nevyžadovalo intenzívnu starostlivosť. Deti mali nádchu, kašeľ a/alebo bolesti hrdla, vysokú teplotu, zvracanie a hnačku, mierne dýchacie problémy. Tieto príznaky sú podobné iným respiračným chorobám, ako je chrípka a nachladnutie.

13:00 Iránska vláda v utorok oznámila, že za posledných 24 hodín zaznamenala 54 nových úmrtí na koronavírus. Ide o zatiaľ najväčší nárast v Iráne od začiatku šírenia nákazy pred necelými dvoma týždňami, uviedla tlačová agentúra AFP.

Spolu s najnovšími prípadmi koronavírusu v Iráne podľahlo už celkovo 291 ľudí, povedal hovorca tamojšieho ministerstva zdravotníctva Kjánúš Džahánpúr. Potvrdených bolo aj 881 nových prípadov, čím celkový doterajší počet stúpol na 8 042.

Zdroj: TASR

12:55 Čína sa pripravuje vyhlásiť víťazstvo nad koronavírusom, keď prezident Xi navštívi obyvateľov karantény vo Wu-chane. Mesto sa chystá zatvoriť všetkých 14 dočasných nemocníc.

Návšteva prezidenta sa považuje za znak toho, že Peking verí, že ohnisko je pod kontrolou. Xi už skontroloval Huošenšan, nemocnicu s 1 000 lôžkami postavenú za 10 dní. Potom cestoval po krajine, aby povzbudil dobrovoľníkov a obyvateľov v karanténe.

Vírus zabil najmenej 4 060 ľudí a infikoval viac ako 114 400 ľudí po celom svete.

12:35 Rakúsko zakázalo vstup na svoje územie ľuďom prichádzajúcim zo susedného Talianska, ktorí nemajú osvedčenie o zdravotnom stave. Viedeň tiež do konca marca zakázala usporadúvanie akýchkoľvek vonkajších podujatí, na ktorých by sa zúčastnilo vyše 500 ľudí, ako aj vnútorných podujatí s vyše 100 účastníkmi. Informovala o tom agentúra DPA.

12:15 Libanončan vo veku 56 rokov zomrel v utorok vo svojej krajine po tom, ako sa nakazil novým druhom koronavírusu. Ide o prvé takéto úmrtie zaznamenané na území Libanonu, kde sa koronavírusom dosiaľ nakazilo 41 ľudí, informovala tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na zdroj z tamojšieho ministerstva zdravotníctva.

Pacienta, ktorý nákaze podľahol, liečili v štátnej nemocnici v Bejrúte. Nedávno sa vrátil z Egypta, kde sa nový koronavírus medzičasom takisto rozšíril.Prvý prípad nákazy novým druhom koronavírusu potvrdili v Libanone ešte 21. februára. Išlo vtedy o 45-ročnú ženu, ktorá pricestovala z Iránu.

11:52 Počet infikovaných pacientov v Rakúsku vzrástol na 158. V porovnaní s predchádzajúcim dňom je tu 45 novo infikovaných ľudí. Situácia je rozdelená podľa spolkových štátov takto: Dolné Rakúsko (39), Viedeň (43), Štajersko (17), Tirolsko (27), Horné Rakúsko (13), Salzburg (10), Burgenland (4), Vorarlbersko (3) a Korutánsko (1). Medzitým sa z infekcie zotavili dvaja ľudia, traja nakazení sú však vo vážnom stave. Rakúska vláda dnes vydala najvyššie cestovné varovanie (úroveň bezpečnosti 6) pre Taliansko s prísnym zákazom cestovania do tejto krajiny.

11:45 Poľská vláda rozhodla, že zruší všetky hromadné podujatia s cieľom obmedziť šírenie epidémie koronavírusu v krajine. V utorok to oznámil poľský premiér Mateusz Morawiecki. "Na dnešnom stretnutí sme prijali rozhodnutie zrušiť všetky hromadné akcie," povedal novinárom. Zákaz sa bude týkať okrem iného profesionálnych futbalových zápasov a koncertov. Podľa agentúry DPA sprísnené opatrenie neplatí pre divadlá, opery, filharmonické koncertné sály či umelecké galérie.

11:35 Predseda Európskeho parlamentu (EP) David-Maria Sassoli v utorok uviedol, že po návrate z Talianska sa z preventívnych dôvodov nachádza v samoizolácii vo svojom bruselskom sídle. Dôvodom je epidémia nákazy koronavírusom, Taliansko je jednou z najviac postihnutých krajín. Informovala o tom agentúra Reuters. "Parlament si aj naďalej bude plniť svoje povinnosti. Nijaký vírus nemôže stáť v ceste demokracii," uvádza sa v Sassoliho vyhlásení. Zdroj: TASR 11:25 Holandský premiér Mark Rutte vyzval občanov svojej krajiny, aby si prestali podávať ruky a pomohli tým zastaviť šírenie nového koronavírusu - ale potom sám podal ruku šéfovi oddelenia pre nákazlivé choroby v národnom ústave verejného zdravotníctva. O "prechmate" premiéra informovala v utorok tlačová agentúra AP.

"Od tejto chvíle si prestávame podávať ruku," povedal Rutte v pondelok neskoro večer na tlačovej konferencii po krízovom zasadnutí ministrov, na ktorom diskutovali o koronavíruse. Ten v Holandsku usmrtil troch ľudí a nakazilo sa ním 321 osôb. "Môžete sa ťuknúť chodidlami, drgnúť lakťami, čo len chcete," uviedol premiér Rutte.

11:00 V Rakúsku tiež stúpa počet nakazených, už 157 prípadov je testovaných pozitívne. Medzi nimi je aj Karol Habsburský, vnuk posledného rakúskeho cisára, uhorského a českého kráľa Karola I. Od štvrtka sa nachádza v karanténe vo svojom dome v Dolnom Rakúsku. V utorok ráno to potvrdil telefonicky novinám Kleine Zeitung. "Je to nepríjemné, ale mám sa dobre. Veď to nie je mor." Mesto Viedeň žiada, aby sa občania zdržali návštev v nemocnici. Od utorka budú v Korutánsku a Tirolsku na hraničných priechodoch do Talianska policajti merať teplotu cestujúcich.

10:57 Pápež František v utorok vyzval katolíckych kňazov, aby „mali odvahu“ odísť a pomôcť chorým na koronavírus. Urobil tak len niekoľko hodín po vyhlásení celonárodnej karantény pre Taliansko. „Modlime sa k Pánu aj za našich kňazov, aby mali odvahu ísť von a navštíviť chorých ... a sprevádzať zdravotnícky personál a dobrovoľníkov pri práci, ktorú robia,“ uviedol pápež počas omše, ktorú slúžil vo Vatikáne. Námestie sv. Petra vo Vatikáne v centre Ríma bolo v utorok takmer prázdne, prešlo po ňom iba niekoľko desiatok ľudí, väčšina bez masiek. Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Medichini

10:55 Veľká Británia podľa vzoru Talianska čelí pre koronavírus úplnému zablokovaniu na 14 dní - podľa vzoru Talianska Budú zatvorené školy, puby a reštaurácie a pozastavené všetky športové podujatia. Taliansko malo ešte pred niekoľkými týždňami nižší počet nakazených ako Veľká Británia.

10:50 Rakúsko varuje svojich občanov pred cestami do susedného Talianska, ktorého vláda zaviedla pre koronavírus karanténu v celej krajine. V utorok o tom informovala tlačová agentúra DPA. "Rakúskym cestujúcim naliehavo odporúčame vrátiť sa do Rakúska," napísalo rakúske ministerstvo zahraničných vecí na svojej webovej stránke. V utorok začalo platiť nové rakúske nariadenie, na základe ktorého robia na talianskej hranici zdravotné kontroly.

Rakúske aerolínie Austrian Airlines zastavili v utorok lety do severotalianskych miest Benátky, Miláno a Bologna.

10:40 Počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom v Maďarsku stúpol na 12. Laboratórne testy potvrdili prítomnosť vírusu u ďalších troch iránskych študentov budapeštianskej Semmelweisovej univerzity. Odhalenie nákazy študentov je výsledkom pátrania zo strany orgánov Centra národného zdravia (NNK) po kontaktoch v prípade prvého nakazeného v Maďarsku, ktorým bol takisto iránsky študent. Z doposiaľ 12 diagnostikovaných infikovaných novým koronavírusom v Maďarsku sú ôsmi občania Iránu, jeden Brit a traja Maďari.

10:30 Koronavírus neobchádza ani popredných politikov. Testu sa preto musel podrobiť aj český vicepremiér Jan Hamáček. Jeden z účastníkov schôdzky ministrov vnútra v Bruseli, na ktorej bol, totiž prišiel do kontaktu s nakazeným človekom. Výsledky testu zatiaľ nie sú známe.

Najnowsze dane liczbowe dot. przebadanych próbek pod kątem #koronawirus. pic.twitter.com/V1pu4K6Jk6 — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 10, 2020

10:27 Poľsko hlási 17 nakazených, vykonalo už 1 630 testov. Kým ráno len jednotlivé mestá ako Poznaň či Poľský Tešín hlásili zatvorenie škôl, škôlok, plavární a telocviční a zrušenie spoločenských akcií s počtom osôb nad sto, v tomto čase je už nariadenie celoštátne.

10:20 Rakúsky pneumológ Michael Pfeifer upozorňuje, že fajčenie zvyšuje riziko nákazy koronavírusom. „Fajčiari majú vo všeobecnosti vyššie riziko vzniku vírusových infekcií,“ hovorí expert. Fajčením sa obmedzuje imunitný systém priedušiek. Vírusy majú teda jednoduchší prístup do pľúc. Pneumológ hovorí, že v tomto pohnutom čase je najlepšia šanca prestať fajčiť..

10:08 Maďarská vláda vyčlenila na boj proti šíreniu koronavírusu vyše osem miliárd forintov (23,8 milióna eur), oznámilo v pondelok večer v Budapešti Centrum vládnej komunikácie (KTK). Podľa agentúry MTI rozhodnutie o vyčlenení mimoriadnych finančných prostriedkov bude zverejnené v úradnom vestníku. Ich použitie bude v súlade s nariadeniami krízového štábu.

10:00 Malta pozastavila všetky dopravné spojenia s Talianskom. K tomuto opatreniu prichádza v čase, keď sa počet ľudí nakazených koronavírusom na ostrove od soboty zvýšil na štyri. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters. Maltský premiér Robert Abela uviedol, že letecké spojenie medzi Maltou a Talianskom bude okamžite prerušené a každodenná trajektová doprava medzi talianskym ostrovom Sicília a Maltou sa bude využívať len na prepravu liekov a nákladu.

9:45 „Vzhľadom na vývoj epidémie koronavírusu v Európe sme rozhodli, resp. minister zdravotníctva rozhodol o ďalších mimoriadnych opatreniach,“ uviedol v utorok na tlačovej konferencii český premiér Andrej Babiš. Od utorka 18.00 hodín sa zakazujú umelecké predstavenia i športové zápasy a ďalšie verejné akcie s účasťou presahujúcou 100 osôb. Platnosť nariadenia je od 10. marca. Od 11. marca sa zakazuje osobná prítomnosť študentov na základných, stredných i vysokých školách.

Zdroj: TASR/Julien Warnand, Pool Photo via AP, Gettyimages.com

9:30 Na 20 mŕtvych stúpol v utorok počet obetí v Číne po tom, čo sa vo východočínskej provincii Fu-ťien v sobotu večer náhle zrútil hotel využívaný na karanténu osôb, ktoré prišli do styku s ľuďmi infikovanými novým druhom koronavírusu. Informovala o tom agentúra AFP. Ďalších desať ľudí zostáva po páde budovy nezvestných. Z trosiek hotela v prímorskom meste Čchüan-čou sa podarilo vyslobodiť 41 zranených, ktorých previezli do okolitých nemocníc. V hoteli bolo aktuálne na lekárske pozorovanie umiestnených dovedna 58 ľudí z oblastí Číny postihnutých epidémiou.

9:00 V Ríme, Neapole aj v Turíne sa v noci na utorok tvorili dlhé rady pred supermarketmi, kam Taliani vyrazili po ohlásení celoštátnej karantény pre šírenie koronavírusu. Informovala o tom agentúra ANSA, podľa ktorej ľudia v talianskych mestách budú môcť chodiť na nákupy aj v najbližších dňoch. Taliansky premiér Giuseppe Conte medzitým podpísal dekrét, na základe ktorého od utorka v celom Taliansku platí tvrdé obmedzenie pohybu aj zákaz hromadných akcií vrátane svadieb a pohrebov.

08:40 Talianska vláda rozšíria mimoriadne opatrenia týkajúce sa koronavírusu na celú krajinu. Tie zahŕňajú obmedzenia cestovania aj zákazy zhromažďovania sa. Premiér Giuseppe Conte nariadil ľuďom, aby ostali doma a o povolenie pre nevyhnutné cestovanie musia požiadať. Cieľom týchto opatrení je podľa neho chrániť najzraniteľnejších. "Už nemáme viac času," povedal v televíznom príhovore. "Zaznamenali sme výrazný nárast prípadov nákazy a úmrtí. Celé Taliansko sa stane chránenou zónou," uviedol premiér."Naše zvyky sa musia zmeniť, musia sa zmeniť teraz, všetci sa musím niečoho vzdať pre dobro Talianska," vyhlásil Conte s tým, že avizované opatrenia vstúpia do platnosti v utorok ráno. "Celé Taliansko sa stáva červenou zónou," dodal.

Zdroj: SITA/AP/Andrew Medichini

Pozastavené bude konanie všetkých športových podujatí vrátane futbalových zápasov najvyššej talianskej futbalovej ligy. Bude obmedzený pohyb osôb po celom Taliansku a zakázané verejné zhromaždenia.



Ľudia by podľa premiéra mali zostať doma a chodiť von, len ak budú musieť ísť do práce alebo v naliehavých prípadoch. Uzavretie škôl a univerzít bolo predĺžené až do 3. apríla. Taliansko za posledných 24 hodín zaregistrovalo 97 nových úmrtí na koronavírus nového typu. Počet obetí nákazy tak v Taliansku stúpol na 463, ako v pondelok oznámila tamojšia vláda. Talianske úrady už celkovo zaznamenali 7985 nakazených, čo oproti nedeli predstavuje nárast o 610 prípadov.

08:35 Americký prezident Donald Trump nepodstúpil test na prítomnosť nového koronavírusu, keďže neprišiel do kontaktu s nikým, kto by bol týmto vírusom infikovaný.

"Prezident Trump je stále vo vynikajúcom zdravotnom stave a jeho lekári ho budú aj naďalej podrobne sledovať," píše sa vo vyhlásení. Agentúra DPA pripomína, že Trump ignoroval výzvy, aby sa dal testovať, po správach, že na koronavírus pozitívne testovali jedného z účastníkov konzervatívnej konferencie, na ktorej sa Trump a ďalší poprední republikáni zúčastnili koncom februára.

08:29 V Českej republike momentálne evidujú už 40 prípadov nákazy novým koronavírusom.

Dva nové oznámil v utorok ráno minister zdravotníctva Adam Vojtěch, informoval spravodajský server Novinky.cz. "Národné referenčné laboratórium hlási dnes ráno dva pozitívne výsledky na koronavírus. Jedna žena, ročník 1959 zo Stredočeského kraja prišla do kontaktu s nakazenou ženou v zamestnaní, ktorá bola na lyžiach v talianskej Val Gardene," napísal v utorok ráno minister na Twitteri. Dodal, že druhým potvrdeným je muž ročník 1966 z Ústeckého kraja, ktorý sa vrátil z talianskeho Sextenu.

07:25 Americký štát New York uviedol v pondelok na trh vlastnú značku dezinfekčného prostriedku na ruky, ktorý vyrobili väzni.

Guvernér štátu New York Andrew Cuomo informoval, že väzni, ktorí už vyrábajú mydlo, sú týždenne schopní vyrobiť 100-tisíc balení gélu "NYS Clean" s rôznym objemom, aby uspokojili dopyt po tejto momentálne nedostatkovej komodite na trhu. "Je to vynikajúci produkt," povedal Cuomo v pondelok na tlačovej konferencii, kde ho na vlastných rukách otestoval.

Konštatoval potom, že má príjemnú kvetinovú vôňu.Výrobok, ktorý obsahuje 75 percent alkoholu, označil Cuomo za špičkový. Uviedol, že bude poskytovaný bezplatne vládnym úradom, školám, systému verejnej dopravy a väzeniam.

06:30 Čínsky prezident Si Ťin-pching pricestoval v utorok do mesta Wu-chan

Ide o jeho prvú návštevu tohto mesta, odkedy sa odtiaľ začala šíriť epidémia nového koronavírusu. K prezidentovej nehlásenej návšteve Wu-chanu dochádza v čase, keď sa ukazuje, že bezprecedentné karanténne opatrenia, aké zaviedli v tomto meste a zvyšku čínskej centrálnej provincie Chu-pej v reakcii na vypuknutie epidémie, sa vyplácajú a dochádza k výraznému poklesu v nových prípadoch nákazy, píše AFP.

Si Ťin-pching do Wu-chanu pricestoval v utorok lietadlom na "inšpekciu" prevencie a zvládania epidémie v oblasti. V meste sa má počas dňa stretnúť s miestnymi zdravotníkmi, predstaviteľmi polície, armády, dobrovoľníkmi, pacientmi aj občanmi, uviedla agentúra Sinchua. Zdroj: Topky/Tip čitateľa

06:28 V Českej republike momentálne evidujú už 38 prípadov nákazy novým koronavírusom. Posledným potvrdeným je taxikár, ktorý by podľa námestníka českého ministerstva zdravotníctva Romana Prymulu mohol byť zlomovým prípadom. Nemá totiž väzby na ľudí, ktorí sa v ostatnom čase zdržiavali na severe Talianska, informoval v pondelok večer spravodajský portál iDNES.cz.

"Je to pre nás zlomový prípad, keď dochádza k šíreniu v komunite," povedal v pondelok večer v Českej televízii Prymula. "Nevieme, z akého zdroja sa nakazil. Je to človek v Prahe. Je potenciálnym rizikom pre ďalších klientov, ktorých viezol," upozornil. Dodal, že vystopovanie osôb, ktoré taxikár viezol, je "v tejto chvíli veľmi ťažké", pričom ide o "klasický zložitý prípad".

06:21 Južná Kórea v utorok oznámila, že za posledných 24 hodín zaznamenala 131 nových prípadov nákazy koronavírusom a tri úmrtia.

Vôbec prvýkrát za ostatné dva týždne sa tak táto krajina v počte nových infikovaných dostala pod číslo 150, informuje agentúra AFP odvolávajúca sa na vyhlásenie Kórejského centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (KCDC). Celkový počet nakazených sa aktuálne v Južnej Kórei vyšplhal na 7513, zatiaľ čo nákaze tam už podľahlo 54 ľudí.

06:16 Mongolsko v utorok ohlásilo prvý prípad nákazy novým koronavírusom a hneď na to zakázalo - po dobu nasledovných šiestich dní - komukoľvek vchádzať do a opúšťať mongolské mestá.

"Hlavné mesto Ulánbátar a všetky provinčné centrá (metropoly) sú do 16. marca v karanténe, aby sa potlačilo šírenie nákazy," povedal podpredseda mongolskej vlády Ulzíšaichan Enchtuvšin. Prvým potvrdeným nakazeným v Mongolsku je zamestnanec francúzskej energetickej spoločnosti, ktorý tam priletel z Moskvy.

06:11 Čína zaznamenala za posledných 24 hodín len 19 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je dosiaľ najmenej od 20. januára, keď začala zverejňovať takéto celonárodné údaje.

Takmer všetky nové prípady okrem dvoch evidovali v meste Wu-chan, ktoré je epicentrom šírenia koronavírusu SARS-CoV-2. Tam taktiež zaznamenali aj 16 z dovedna 17 nových úmrtí súvisiacich s vírusom, ktorý si v Číne vyžiadal už celkovo 3136 životov.

Zdroj: SITA/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

06:07 Dvaja kongresmani, ktorí prišli nedávno do úzkeho kontaktu s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom, v pondelok oznámili, že sa rozhodli zostať v domácej karanténe.

S prezidentom Trumpom sa minulý piatok stretol v Centre pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v Atlante človek, ktorý mal pozitívne testy na koronavírus. Mali si podať aj ruky. Viceprezident USA Mike Pence nemá informácie o tom, či sa americký prezident Donald Trump podrobil lekárskym testom na nový koronavírus. "Ja som na koronavírus testovaný nebol," uviedol.

06:03 Všetky školy v metropolitnej oblasti Madridu budú dva týždne zavreté vzhľadom na prudký nárast počtu nakazených koronavírusom SARS-CoV-2.

Podľa najnovších informácií evidujú v Španielsku od vypuknutia epidémie 1220 nakazených, z ktorých už 30 podľahlo chorobe COVID-19, ktorú spôsobuje koronavírus nového typu. Z nákazy sa tam doteraz vyliečilo 32 ľudí.