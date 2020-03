ONLINE Pre koronavírus celé Taliansko uzavreté! Po vyhlásení premiéra Conteho ľudia zaútočili na obchody

RÍM - Taliansky premiér Giuseppe Conte v pondelok večer oznámil, že obmedzenia platné v Lombardsku zavedené v súvislosti so šírením koronavírusu sa rozšíria na celú krajinu. Informovala agentúra AP. Medzi ľuďmi ihneď vypukol chaos.

9:45 „Vzhľadom na vývoj epidémie koronavírusu v Európe sme rozhodli, resp. minister zdravotníctva rozhodol o ďalších mimoriadnych opatreniach,“ uviedol v utorok na tlačovej konferencii český premiér Andrej Babiš. Zakazujú sa umelecké predstavenia i športové zápasy a ďalšie verejné akcie s účasťou presahujúcou 100 osôb. Platnosť nariadenia je od 10. marca. Od 11. marca sa zakazuje osobná prítomnosť študentov na základných i vysokých školách.

9:30 Na 20 mŕtvych stúpol v utorok počet obetí v Číne po tom, čo sa vo východočínskej provincii Fu-ťien v sobotu večer náhle zrútil hotel využívaný na karanténu osôb, ktoré prišli do styku s ľuďmi infikovanými novým druhom koronavírusu. Informovala o tom agentúra AFP. Ďalších desať ľudí zostáva po páde budovy nezvestných. Z trosiek hotela v prímorskom meste Čchüan-čou sa podarilo vyslobodiť 41 zranených, ktorých previezli do okolitých nemocníc. V hoteli bolo aktuálne na lekárske pozorovanie umiestnených dovedna 58 ľudí z oblastí Číny postihnutých epidémiou.

9:00 V Ríme, Neapole aj v Turíne sa v noci na utorok tvorili dlhé rady pred supermarketmi, kam Taliani vyrazili po ohlásení celoštátnej karantény pre šírenie koronavírusu. Informovala o tom agentúra ANSA, podľa ktorej ľudia v talianskych mestách budú môcť chodiť na nákupy aj v najbližších dňoch. Taliansky premiér Giuseppe Conte medzitým podpísal dekrét, na základe ktorého od utorka v celom Taliansku platí tvrdé obmedzenie pohybu aj zákaz hromadných akcií vrátane svadieb a pohrebov.

08:40 Talianska vláda rozšíria mimoriadne opatrenia týkajúce sa koronavírusu na celú krajinu. Tie zahŕňajú obmedzenia cestovania aj zákazy zhromažďovania sa. Premiér Giuseppe Conte nariadil ľuďom, aby ostali doma a o povolenie pre nevyhnutné cestovanie musia požiadať. Cieľom týchto opatrení je podľa neho chrániť najzraniteľnejších. "Už nemáme viac času," povedal v televíznom príhovore. "Zaznamenali sme výrazný nárast prípadov nákazy a úmrtí. Celé Taliansko sa stane chránenou zónou," uviedol premiér."Naše zvyky sa musia zmeniť, musia sa zmeniť teraz, všetci sa musím niečoho vzdať pre dobro Talianska," vyhlásil Conte s tým, že avizované opatrenia vstúpia do platnosti v utorok ráno. "Celé Taliansko sa stáva červenou zónou," dodal.

Zdroj: SITA/AP/Andrew Medichini

Pozastavené bude konanie všetkých športových podujatí vrátane futbalových zápasov najvyššej talianskej futbalovej ligy. Bude obmedzený pohyb osôb po celom Taliansku a zakázané verejné zhromaždenia.



Ľudia by podľa premiéra mali zostať doma a chodiť von, len ak budú musieť ísť do práce alebo v naliehavých prípadoch. Uzavretie škôl a univerzít bolo predĺžené až do 3. apríla. Taliansko za posledných 24 hodín zaregistrovalo 97 nových úmrtí na koronavírus nového typu. Počet obetí nákazy tak v Taliansku stúpol na 463, ako v pondelok oznámila tamojšia vláda. Talianske úrady už celkovo zaznamenali 7985 nakazených, čo oproti nedeli predstavuje nárast o 610 prípadov.

08:35 Americký prezident Donald Trump nepodstúpil test na prítomnosť nového koronavírusu, keďže neprišiel do kontaktu s nikým, kto by bol týmto vírusom infikovaný.

"Prezident Trump je stále vo vynikajúcom zdravotnom stave a jeho lekári ho budú aj naďalej podrobne sledovať," píše sa vo vyhlásení. Agentúra DPA pripomína, že Trump ignoroval výzvy, aby sa dal testovať, po správach, že na koronavírus pozitívne testovali jedného z účastníkov konzervatívnej konferencie, na ktorej sa Trump a ďalší poprední republikáni zúčastnili koncom februára.

08:29 V Českej republike momentálne evidujú už 40 prípadov nákazy novým koronavírusom.

Dva nové oznámil v utorok ráno minister zdravotníctva Adam Vojtěch, informoval spravodajský server Novinky.cz. "Národné referenčné laboratórium hlási dnes ráno dva pozitívne výsledky na koronavírus. Jedna žena, ročník 1959 zo Stredočeského kraja prišla do kontaktu s nakazenou ženou v zamestnaní, ktorá bola na lyžiach v talianskej Val Gardene," napísal v utorok ráno minister na Twitteri. Dodal, že druhým potvrdeným je muž ročník 1966 z Ústeckého kraja, ktorý sa vrátil z talianskeho Sextenu.

07:25 Americký štát New York uviedol v pondelok na trh vlastnú značku dezinfekčného prostriedku na ruky, ktorý vyrobili väzni.

Guvernér štátu New York Andrew Cuomo informoval, že väzni, ktorí už vyrábajú mydlo, sú týždenne schopní vyrobiť 100-tisíc balení gélu "NYS Clean" s rôznym objemom, aby uspokojili dopyt po tejto momentálne nedostatkovej komodite na trhu. "Je to vynikajúci produkt," povedal Cuomo v pondelok na tlačovej konferencii, kde ho na vlastných rukách otestoval.

Konštatoval potom, že má príjemnú kvetinovú vôňu.Výrobok, ktorý obsahuje 75 percent alkoholu, označil Cuomo za špičkový. Uviedol, že bude poskytovaný bezplatne vládnym úradom, školám, systému verejnej dopravy a väzeniam.

06:30 Čínsky prezident Si Ťin-pching pricestoval v utorok do mesta Wu-chan

Ide o jeho prvú návštevu tohto mesta, odkedy sa odtiaľ začala šíriť epidémia nového koronavírusu. K prezidentovej nehlásenej návšteve Wu-chanu dochádza v čase, keď sa ukazuje, že bezprecedentné karanténne opatrenia, aké zaviedli v tomto meste a zvyšku čínskej centrálnej provincie Chu-pej v reakcii na vypuknutie epidémie, sa vyplácajú a dochádza k výraznému poklesu v nových prípadoch nákazy, píše AFP.

Si Ťin-pching do Wu-chanu pricestoval v utorok lietadlom na "inšpekciu" prevencie a zvládania epidémie v oblasti. V meste sa má počas dňa stretnúť s miestnymi zdravotníkmi, predstaviteľmi polície, armády, dobrovoľníkmi, pacientmi aj občanmi, uviedla agentúra Sinchua. Zdroj: Topky/Tip čitateľa

06:28 V Českej republike momentálne evidujú už 38 prípadov nákazy novým koronavírusom. Posledným potvrdeným je taxikár, ktorý by podľa námestníka českého ministerstva zdravotníctva Romana Prymulu mohol byť zlomovým prípadom. Nemá totiž väzby na ľudí, ktorí sa v ostatnom čase zdržiavali na severe Talianska, informoval v pondelok večer spravodajský portál iDNES.cz.

"Je to pre nás zlomový prípad, keď dochádza k šíreniu v komunite," povedal v pondelok večer v Českej televízii Prymula. "Nevieme, z akého zdroja sa nakazil. Je to človek v Prahe. Je potenciálnym rizikom pre ďalších klientov, ktorých viezol," upozornil. Dodal, že vystopovanie osôb, ktoré taxikár viezol, je "v tejto chvíli veľmi ťažké", pričom ide o "klasický zložitý prípad".

06:21 Južná Kórea v utorok oznámila, že za posledných 24 hodín zaznamenala 131 nových prípadov nákazy koronavírusom a tri úmrtia.

Vôbec prvýkrát za ostatné dva týždne sa tak táto krajina v počte nových infikovaných dostala pod číslo 150, informuje agentúra AFP odvolávajúca sa na vyhlásenie Kórejského centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (KCDC). Celkový počet nakazených sa aktuálne v Južnej Kórei vyšplhal na 7513, zatiaľ čo nákaze tam už podľahlo 54 ľudí.

06:16 Mongolsko v utorok ohlásilo prvý prípad nákazy novým koronavírusom a hneď na to zakázalo - po dobu nasledovných šiestich dní - komukoľvek vchádzať do a opúšťať mongolské mestá.

"Hlavné mesto Ulánbátar a všetky provinčné centrá (metropoly) sú do 16. marca v karanténe, aby sa potlačilo šírenie nákazy," povedal podpredseda mongolskej vlády Ulzíšaichan Enchtuvšin. Prvým potvrdeným nakazeným v Mongolsku je zamestnanec francúzskej energetickej spoločnosti, ktorý tam priletel z Moskvy.

06:11 Čína zaznamenala za posledných 24 hodín len 19 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je dosiaľ najmenej od 20. januára, keď začala zverejňovať takéto celonárodné údaje.

Takmer všetky nové prípady okrem dvoch evidovali v meste Wu-chan, ktoré je epicentrom šírenia koronavírusu SARS-CoV-2. Tam taktiež zaznamenali aj 16 z dovedna 17 nových úmrtí súvisiacich s vírusom, ktorý si v Číne vyžiadal už celkovo 3136 životov.

Zdroj: SITA/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

06:07 Dvaja kongresmani, ktorí prišli nedávno do úzkeho kontaktu s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom, v pondelok oznámili, že sa rozhodli zostať v domácej karanténe.

S prezidentom Trumpom sa minulý piatok stretol v Centre pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v Atlante človek, ktorý mal pozitívne testy na koronavírus. Mali si podať aj ruky. Viceprezident USA Mike Pence nemá informácie o tom, či sa americký prezident Donald Trump podrobil lekárskym testom na nový koronavírus. "Ja som na koronavírus testovaný nebol," uviedol.

06:03 Všetky školy v metropolitnej oblasti Madridu budú dva týždne zavreté vzhľadom na prudký nárast počtu nakazených koronavírusom SARS-CoV-2.

Podľa najnovších informácií evidujú v Španielsku od vypuknutia epidémie 1220 nakazených, z ktorých už 30 podľahlo chorobe COVID-19, ktorú spôsobuje koronavírus nového typu. Z nákazy sa tam doteraz vyliečilo 32 ľudí.