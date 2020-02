Taliansky pacient nula? Nakazený muž sa 36 hodín voľne pohyboval po nemocnici, potom nastal chaos

Talianske orgány identifikovali pacienta 1 ako 38-ročného muža a uviedli iba meno Mattia. Lekári test na koronavírus vykonali až po dni a pol, čo bol športovec v nemocnici. Zariadenie to zdôvodnilo tým, že Mattia nemá žiadne väzby na Čínu, čo zodpovedalo pokynom talianskeho ministerstva zdravotníctva. To síce najprv nariadilo, že nemocnice majú testovať tiež osoby, ktoré zažívajú neobvyklý alebo neočakávaný priebeh choroby, najmä pri náhlom zhoršení stavu, 27. januára však bola táto požiadavka z pokynov vyčiarknutá.

Nemocnica v regióne Lombardia v meste Pavia, ktoré je od Milána vzdialené asi 35 kilometrov, sa teda držala protokolu a športovo založeného a okrem zápalu pľúc zdravého muža otestovala až po 36 hodinách. Lekári prítomnosť koronavírusu oficiálne potvrdili 20. januára o deviatej večer.

Zdroj: SITA/Claudio Furlan/Lapresse via AP

Chaotická noc

Nasledovala chaotická noc, píše denník. Nemocnice okolo polnoci upozornila vedúca zmien a až vtedy sa o prípadnom nebezpečenstve dozvedel všetok zdravotnícky personál. Až do rána sa na ďalšom postupe intenzívne dohovárali doktori, zdravotné sestry, vedenie nemocnice a regiónu aj talianske ministerstvo zdravotníctva. Úplná izolácia zdravotníckeho zariadenia nakoniec nastala až nasledujúci deň dopoludnia, odvtedy už nikto nesmel von ani dnu.

Vírusom, ktorý sa do celého sveta rozšíril zo stredočínského mesta Wu-chan, sa v Taliansku doteraz nakazilo viac ako 400 ľudí. Väčšina prípadov pochádza práve z Lombardie, kde úrady ako pôvodcu určili práve Mattiu. Ako, kde a od koho sa však nakazil on, ale zatiaľ úrady nezistili, píše stanica CNN.

Chorobe v Taliansku podľahlo zatiaľ 12 ľudí, všetci z nich boli starší a mali predchádzajúce zdravotné komplikácie. Bol medzi nimi aj 80-ročný muž, ktorý zomrel v nemocnici v Miláne a ktorý kvôli infarktu navštívil nemocnicu v CODOGNO v rovnakom čase, kedy tam bol aj Mattia, píše denník The Local. Aj jeho tehotná manželka bola potom testovaná pozitívne na koronavírus.

"Nie je pravda, že v tú noc všetko prebehlo hladko. Ale bola to bezprecedentná núdzová situácia a nemá zmysel niekoho spätne obviňovať," napísal jeden z ľudí, ktorí sú v nemocnici, svojmu priateľovi. "Pravda je, že v tú noc sa mohlo postupovať lepšie, ale mali by sme dodať, že to nebolo ľahké a všetci pracovali s plným nasadením," dodáva.

Zdroj: SITA/Claudio Furlan/Lapresse via AP

Talianske orgány nedokázali zatiaľ identifikovať pacienta nula, čo je termín daný osobe, ktorá priviedla koronavírus do krajiny. Ide o rozhodujúcu informáciu, ktorá by mohla potenciálne zabrániť novým skupinám prípadov.