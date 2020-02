ONLINE Koronavírus sa šíri Európou: V Rakúsku a Francúzsku prvé obete, sporný prípad v Rumunsku

11:40 Talianske Lombardsko hlásilo štyri nové prípady nákazy koronavírusom. Ide o štyri deti, prvé prípady mladšie ako osemnásť rokov. Štyri maloleté osoby boli pozitívne testované na koronavírus v Lombardii, dievča (4) je hospitalizované v nemocnici San Matteo v Pavii, chlapec (10) v nemocnici Seriate v provincii Bergamo, druhé dve (dievča, 10 a chlapec, 15) už boli prepustené. Žiadne z detí nie je vo vážnom stave, priebeh choroby je u nich podľa vedenia bńemocnice veľmi ľahký. Taliansky komisár pre sociálnu starostlivosť Giulio Gallera pripomenul, že koronavírus „má omnoho závažnejší účinok na starších ľudí, ktorí už trpia inou chronickou chorobou“.

11:20 Hovorkyňa riaditeľstva gymnázia na Albertgasse správu o evakuácii dementovala: „Nie, začali sme vyučovanie ako zvyčajne. Neexistuje žiadna výnimočná udalosť v našej škole v súvislosti s koronavírusom. Bol to planý poplach. Naopak, podnikneme právne kroky proti tejto falošnej správe,“ uviedla nahnevane. Vo Viedni sa teda koronavírus ešte nepotvrdil.

11:05 Podľa správy rakúskej televízie ORF bola škola vo Viedni v časti Josefstadt v týchto minútach evakuovaná z dôvodu podozrenia na koronavírus. Budova gymnázia na Albertgasse sa musí celá dezinfikovať. Viedenské riaditeľstvo školy toto oznámenie ešte nepotvrdilo. Po pobyte v Taliansku sa jedna z učiteliek necíti dobre. Zdroj: SITA/Chinatopix via AP 11:00 Vo francúzskej metropole Paríž zomrel 60-ročný pacient infikovaný koronavírusom. Ide o prvú francúzsku obeť tohto ochorenia. Informovala o tom v stredu tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na francúzske ministerstvo zdravotníctva. Muž zomrel v noci na stredu po tom, ako ho v utorok večer vo vážnom stave hospitalizovali v parížskej nemocnici. Počet obetí tohto ochorenia v krajine tak podľa ministerstva stúpol na dve. Prvou obeťou koronavírusu vo Francúzsku a zároveň v celej Európe bol 80-ročný čínsky turista, ktorý chorobe podľahol v Paríži v polovici februára.

10:50 V Taliansku sa v niektorých mestách nekonajú omše a konferencia talianskych biskupov vydala pre zvyšok krajiny sériu odporúčaní, medzi ktorými je návrh, aby si veriaci počas omše pri obrade pokoja nepodávali ruky a prijímali eucharistiu na ruku, nie do úst. Zvyčajná generálna audiencia pápeža Františka sa konala po prvý raz v tomto roku už pod holým nebom, na Námestí sv. Petra, aby sa eliminovala možnosť nákazy.

10:40 Ako uviedol čínsky denník The Global Times, vírus sa presúva krvou k orgánom a mnohé môže poškodiť. Jeho prítomnosť v moči tiež znamená, že sa dostane do kanalizácie. Primárka pražskej nemocnice Na Bulovce Hana Roháčová uvádza: "Rad vírusov sa vylučuje močom, avšak odpadové vody v krajinách nášho hygienického štandardu sú dekontaminované a zbavované choroboplodných zárodkov v čističkách. Týmto spôsobom by k rozšíreniu koronavírusu dôjsť nemohlo. Otázkou sú, samozrejme, krajiny s nižším hygienickým štandardom."

10:20 Prvého pacienta nakazeného koronavírusom hlási Severné Porýnie-Vestfálsko. Infikovaný asi 40-ročný muž je z mesta Erkelenz a bol prevezený na univerzitnú kliniku v Düsseldorfe. Trpí ťažkým zápalom pľúc a jeho stav je kritický, uvádzajú tamojšie úrady. Přrpomínajú, že než sa nakazil, bol vážne chorý.

10:10 Susedné Rakúsko má prvú obeť. Dovolenkárka z talianskeho Friuli († 56) zomrela v stredu večer v Korutánsku v Bad Kleinkirchheime. Pohotovostný lekár nemohol vylúčiť podozrenie na koronavírus. Bytový komplex, kde žena bývala, bol preto uzavretý, čaká sa na výsledky testov.

10:00 Šesť Čechov je v karanténe na Tenerife, v domácej karanténe sú po návrate z Talianska i dve učiteľky s dcérou, ktoré sa vrátili z Talianska. V Česku bolo doteraz na koronavírus testovaných 98 ľudí, ani u jedného sa nákaza nepotvrdila.

9:44 Vedenie katolíckej cirkvi na Filipínach vyzvalo kňazov, aby pre riziko šírenia koronavírusu počas tradičného obradu na Popolcovú stredu nerobili veriacim popolom znak kríža na čelách, ale posypali ich hlavy popolom, ako bývalo zvykom v ranej cirkvi. Veriacim sa tiež odporúča, aby si počas obradu nepodávali ruky, neobjímali sa a nebozkávali. Cirkev rozhodne neodporúča ani bozkávanie tzv. korpusu Krista, ktorý sa počas Veľkej noci vystavuje v Božom hrobe v katolíckych chrámoch. Jeho bozkávanie na znak úcty je v katolíckej cirkvi po celom svete bežným zvykom. Na Filipínach evidujú zatiaľ tri potvrdené prípady nákazy novým koronavírusom a jednu jeho obeť. Zdroj: SITA 9:30 Vietnam v stredu zakázal vstup do krajiny turistom z oblastí zasiahnutých koronavírusom v Južnej Kórei. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na vyhlásenie vlády. Ľudia z postihnutých oblastí, ktorí do Vietnamu prichádzajú z iných dôvodov, sa musia podrobiť 14-dňovej karanténe. "Všetky hotely sú takmer prázdne," povedal majiteľ jedného z hotelov. "Všetci čínski turisti sú preč, juhokórejskí takisto," dodal. Podľa vietnamských štátnych médií bude koronavírus stáť krajinu v nasledujúcich troch mesiacoch 5,4 až 7,1 miliardy eur. Tri najväčšie vietnamské letecké spoločnosti už pozastavili lety do Južnej Kórey. Juhokórejčanom vstup do krajiny už v pondelok zakázal Hongkong.

9:00 Kalifornské mesto San Francisco vyhlásilo v utorok pre koronavírus miestny stav núdze i napriek tomu, že nemá žiadne prípady nákazy. Tento krok urobilo, aby zlepšilo svoju pripravenosť a zvýšilo povedomie verejnosti o riziku, že vírus sa môže po meste rozšíriť. "Aj keď máme stále nula potvrdených prípadov nákazy medzi obyvateľmi San Francisca, celosvetová situácia sa rýchlo mení a musíme zvýšiť pripravenosť," uviedla vo vyhlásení starostka mesta London Breedová.

Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) odporúčalo vláde Spojených štátov, aby sa pripravila na šírenie koronavírusu medzi obyvateľmi.

Štrnásť potvrdených amerických prípadov koronavírusu súvisí s cestovaním, iba v dvoch prípadoch ide o šírenie z človeka na človeka. Medzi Američanmi evakuovanými z výletnej lode Diamond Princess zakotvenej v Jokohame a z čínskeho mesta Wu-chan je 39 potvrdených prípadov. Zdroj: TASR/AP Photo/Koji Sasahara

8:30 V hotelovom komplexe na ostrove Tenerife patriacom k španielskym Kanárskym ostrovom, ktorý v utorok tamojšie úrady uzavreli pre karanténu, sú piati občania Maďarska. Informoval o tom v stredu hovorca maďarského ministerstva zahraničných vecí Tamás Menczer v rannej relácii komerčnej televízie ATV. "V kontakte s touto skupinou dvoch rodín je čestný konzul a pricestoval tam pracovník rezortu diplomacie, aby im pomohol," povedal hovorca. Podľa Menczera zatiaľ nie je známy zámer Španielska, čo mienia urobiť s tisíckou ľudí uzatvorených v karanténe, neobjavili sa však ani informácie naznačujúce, že by sa Maďari mali zo zdravotného hľadiska zle.

8:10 Situácia v hoteli na ostrove Tenerife sa včera večer zhoršila, keďže počet pacientov sa zdvojnásobil z dvoch na štyroch. Ďalší dvaja turisti sú v karanténe v španielskej nemocnici po pozitívnom testovaní na prítomnosť vírusu, ktorý do letoviska priviedol taliansky lekár. Stovky hostí aj dnes musia zostať vo svojich izbách v hoteli H10 Costa Adeje v karanténe. Prezident Kanárskych ostrovov Angel Victor Torres v utorok večer oznámil, že turisti budú musieť zostať v hoteli až do ďalšieho rozhodnutia..

7:40 Zrejme prvý prípad nového koronavírusu zaznamenala Brazília, ak testy potvrdia nákazu, pôjde o prvý prípad v Južnej Amerike. Nakazený je muž, ktorý sa vrátil z Talianska, čaká sa však ešte na výsledky druhého testu.

7:20 Úrady informovali o 406 nových prípadoch nákazy v Číne. V krajine sa tak dosiaľ novým koronavírusom nakazilo viac ako 78.000 ľudí. Podľa oznámenia amerických jednotiek v Južnej Kórei sa koronavírus potvrdil u amerického vojaka slúžiaceho v krajine. Ide o prvý potvrdený prípad nákazy u príslušníka americkej armády, píše v noci na stredu agentúra AFP.

Zdroj: SITA/Muzzafar Kasim/Malaysia's Ministry of Health via AP

Vojak slúži na základni Camp Carroll približne 30 kilometrov severne od južného mesta Tägu, ktoré je epicentrom nákazy v Kórei. Vojak sa od ostatných izoloval do karantény mimo základne. Južná Kórea v stredu informovala, že v krajine zaznamenali 169 nových prípadov nákazy koronavírusom. Celkovo je tak infikovaných 1146 ľudí. Ide o krajinu s najviac infikovanými mimo územia Číny. Soul dodal, že chorobe dosiaľ podľahlo 11 ľudí.

Zdroj: SITA/Muzzafar Kasim/Malaysia's Ministry of Health via AP

7:00 V USA začali testovať remdesivir, liek na koronavírus, ktorý pred niekoľkými rokmi vyvinul tím vedcov kalifornskej firmy Gilead Sciences na čele s Čechom Tomášom Cihlářom. Lekári chcú do testov zapojiť celkovo vyše 400 ľudí v 50 krajinách

6:50 Agentúra Reuters s odkazom na miestnu televíziu oznámila, že v Rumunsku je potvrdený prvý prípad nákazy koronavírusom. Televízia Realitatea Plus o prípade informovala podľa správ z bukureštskej nemocnice pre infekčné choroby, kde mala nakazená osoba byť v karanténe po návrate z Talianska. Rumunské úrady však informáciu popreli. "Nemáme žiadne prípady s pozitívnymi testami na koronavírus v Rumunsku. Až doteraz tu máme len negatívne výsledky testov," uviedol pre agentúru Reuters námestník ministra zdravotníctva Andrei Baciu. V pondelok bolo v karanténe celkom 17 ľudí, ktorí do Rumunska pricestovali z oblastí zasiahnutých koronavírusom, šesť z lode Diamond Princess, ostatníz Talianska. V Taliansku žije okolo 1,3 milióna Rumunov.