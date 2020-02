Nádej pre ľudstvo: Superšíriča koronavírusu po Európe prepustili z nemocnice, je úplne zdravý

„Netlačte ma do úlohy národného obetného baránka koronavírusu,“ prosí superšíriteľ, v civile vedúci skautov a podnikateľ Steve Walsh (53). Obáva sa reakcií okolia po tom, ako neúmyselne priniesol vírus zo Singapuru a infikoval ďalších štyroch Britov na lyžiarskom výlete vo Francúzsku.

Steve Walsh strávil povinnú karanténu v izolačnej jednotke v nemocnici St. Thomas v Londýne. Jeho sused, ktorý vedľa neho býva 15 rokov, povedal, že tento slušný a milý sused, otec dvoch detí sa cíti dobre, ale je znepokojený tým, ako ho budú vnímať. „Hovoril som s jeho ženou Cathy osobne a so Stevom e-mailom, kým bol v nemocnici, a sú úplne vystrašení z toho, že z nich urobia obetné baránky, čo je úplne nespravodlivé,“ povedal spisovateľ Ian Henshall (59). „Len čo ochorel, konal čo najrýchlejšie. Je to milá rodina. Teraz sa cíti dobre. Cathy po celý čas dúfala, že Steve bude môcť odísť z izolácie a čoskoro príde domov.“ Zdroj: FB/S. W. Dvaja učitelia v škole, ktorú navštevujú dve deti pána Walsha, sa tiež dostali do „izolácie“ pre prípad, že by sa nakazili vírusom, pretože zdravotnícke orgány sa snažia vysledovať stovky ľudí, s ktorými Steve a ostatní Briti prišli do styku od návratu z Ázie.

Steve po návrate z nemocnice potvrdil, že sa cíti znova dobre, a vo vyhlásení uviedol: „Chcel by som sa poďakovať NHS za ich pomoc a starostlivosť - aj keď som sa úplne uzdravil, moje myšlienky sú s ostatnými, ktorí sa nakazili koronavírusom.“

Za posledných 24 hodín boli v Brightone vo Veľkej Británii zatvorené dve mestské zdravotné strediská a domov pre zdravotnú starostlivosť. Deťom z jednej základnej školy bolo povedané, že môžu zostať doma, kým sa nepotvrdia dva prípady všeobecných lekárov ako negatívne. Ich učiteľ bude doma v karanténe. Les Contamines - Montjoie Zdroj: FB/TN Walsh sa nakazil vírusom počas konferencie v hoteli Grand Hyatt v Singapure, ktorú zorganizovala britská spoločnosť Servomex. Potom odišiel do Les Contamines-Montjoie na lyžiarsku dovolenku s priateľmi Bobom a Catrionou Saynorovou, ktorí vlastnia chatu, kde bolo vírusu vystavených 11 ľudí. O obidvoch sa predpokladá, že majú koronavírus, a má ho aj ich deväťročný syn.

Pán Walsh potom odletel z Ženevy do Londýna lietadlom easyJet s viac ako 100 cestujúcimi a posádkou. Je prvým Britom, ktorý ochorel na domácej pôde, ale skončilo sa to našťastie jeho úplným uzdravením.