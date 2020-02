Koronavírus konečne dostal OFICIÁLNY NÁZOV: Môže hroziť až 60 percent svetovej populácie

Leung sa podľa denníka na konferencii Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v Ženeve, ktorá sa začala v utorok, chystá oznámiť, že hlavným problémom je rozsah narastajúcej svetovej epidémie. Druhou prioritou je zistiť, či sú účinné radikálne opatrenia prijaté Čínou, ktoré majú zabrániť ďalšiemu šíreniu. Ak áno, ostatné krajiny by tiež mali uvažovať nad ich zavedením.

Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na začiatku konferencie povedal, že s 99 percentami prípadov diagnostikovanými v Číne predstavuje epidémia mimoriadnu situáciu najmä pre túto krajinu. "Je však veľmi vážnou hrozbou aj pre zvyšok sveta," dodal. Ghebreyesus pripomenul, že celkový počet nových potvrdených úmrtí na koronavírus 2019-nCoV stúpol v Číne na 1017. Počet nakazených v Číne dosiahol 42.708.

Čínsky epidemiológ Čung Nan-šan v utorok povedal, že nákaza koronavírusu v Číne dosiahne tento mesiac vrchol a do apríla by sa mohla skončiť, napísala agentúr Reuters. Nan-šan pôsobí ako poradca čínskej vlády a v roku 2003 pomohol zistiť rozsah epidémie SARS (ťažkého akútneho respiračného syndrómu). Jeho predpovede podľa Reuters vychádzajú z matematických modelov, nedávnych udalostí a krokov vlády. Výskyt koronavírusu 2019-nCoV hlásili z čínskeho mesta Wu-chan, metropoly provincie Chu-pej, prvýkrát 31. decembra 2019. Mimo Čínu bol doteraz zaznamenaný v najmenej 25 krajinách.

Dostal aj nový názov

Nový druh koronavírusu šíriaci sa z Číny dostal v utorok nové pomenovanie - Covid-19. Informovala o tom Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), píše agentúra AFP. "Máme názov pre toto ochorenie - a je to Covid-19," povedal novinárom v Ženeve šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Vysvetlil, že skratka "co" zastupuje slovo korona, "vi" znamená vírus a "d" označuje anglické slovo disease (ochorenie).