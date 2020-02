Čo to v Číne pália? Hrozivé satelitné snímky ukazujú alarmujúcu úroveň emisií oxidu siričitého

Istý užívateľ Twitteru, ktorý preskúmal satelitné mapy, si myslí, že na predmestiach oboch miest spaľujú mŕtve telá a vysoké hladiny oxidu siričitého nad ohniskom koronavírusu môžu byť znakom hromadných kremácií. Čína vyhlásila, že telá obetí koronavírusov by mali byť spopolnené naraz počas jednoduchého obradu, aby sa zabránilo veľkým verejným zhromaždeniam. Národná zdravotná komisia krajiny začiatkom tohto mesiaca uviedla, že telá by mali byť „spopolnené hneď“. Okrem toho sa opakovane tvrdí, aj keď to nie je overené, že úradníci taja skutočný počet obetí, preto má dochádzať k masovým kremáciám. Vysoké hladiny oxidu siričitého nad Wu-chanom môžu zodpovedať veľkým počtom kremácií v meste. Zdroj: Getty Images Mapa z českej meteorologickej služby Windy.com ukazuje počas uplynulého víkendu hladinu oxidu siričitého vo Wu-chane: ohromujúcich 1 350 mikrogramov na meter kubický (µg/m3). Na porovnanie: Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) tvrdí, že dávka 500 µg/m3 by nemala byť prekročená dlhšie ako 10 minút. Vláda Spojeného kráľovstva považuje koncentráciu 533 µg/m3 počas 15 minút za „vysokú“. Podľa mapy boli úrovne SO2 dnes nižšie, ale Wu-chan a Čchung-čching stále viedli v porovnaní s väčšinou Číny. Časti Wu-chanu v pondelok stále vykazovali koncentrácie nad 500 µg/m3. Kremácia tiel uvoľňuje podľa vedcov nielen SO2, ale aj ďalšie znečisťujúce látky vrátane oxidov dusíka. Zdroj: Windy.com Americká agentúra pre ochranu životného prostredia tvrdí, že aj spaľovanie lekárskeho odpadu môže spôsobiť emisie oxidu siričitého. Nie je však isté, či vysoké hladiny SO2 súvisia s koronavírusovou krízou. Bezfarebný plyn sa vyrába aj spaľovaním fosílnych palív a inými chemickými procesmi. Oblasti okolo Pekingu a Šanghaja, ktoré nie sú v blokáde, dnes tiež vykazovali vysokú hladinu SO2, hoci cez víkend neboli také vysoké. Wu-chan zostáva v uzamknutí s 11 miliónmi ľudí v karanténe, čo znamená, že správy z mesta je ťažké overiť. Svetová zdravotnícka organizácia tvrdí, že vysoká alebo dlhodobá expozícia oxidu siričitému môže spôsobiť „vážne zdravotné riziká“. Plyn môže hrať úlohu pri zdravotných problémoch, ako je astma, zápal pľúc a znížená funkcia pľúc. Zdroj: SITA/Chinatopix via AP „S02 môže ovplyvniť dýchací systém a funkcie pľúc a spôsobiť podráždenie očí,“ uvádza WHO. „Zápal dýchacích ciest spôsobuje kašeľ, sekréciu hlienu, zhoršenie astmy a chronickú bronchitídu a zvyšuje náchylnosť ľudí na infekcie dýchacích ciest. Prijatia do nemocnice na ochorenia srdca spolu s úmrtnosťou sa zvyšujú v dňoch s vyššími hladinami SO2. Keď sa SO2 kombinuje s vodou, vytvára kyselinu sírovú; je to hlavná zložka kyslého dažďa, ktorý je príčinou odlesňovania.“ Počet obetí vírusu vzrástol v nedeľu o 97, čo znamená najviac úmrtí od vypuknutia infekcie. V Číne včera hlásili ďalších 3 062 prípadov – nárast o 15 % v porovnaní so sobotou.