Poplach v Európe! Muž nakazil stovky ľudí, zúfalé pátranie úradov: Bol si zalyžovať aj na pive

LONDÝN – Pacient v nemocnici Arrowe Park v časti Wirral sa vyhrážal lekárom, že odíde pred ukončením 14-dňovej karantény. Pacienti, ktorí sa vrátili do Spojeného kráľovstva pri evakuačných letoch z čínskeho mesta, však dostali „veľmi jasnú voľbu“ a museli podpísať zmluvy, v ktorých potvrdzujú, že zostanú v izolácii dva týždne.

Každý, kto je nakazený vírusom, bude držaný v karanténe pre svoju vlastnú bezpečnosť a bude môcť byť donútený k izolácii, ak predstavuje hrozbu pre verejné zdravie. Minister zdravotníctva Matt Hancock vyhlásil koronavírus za „vážnu a bezprostrednú hrozbu“, čo je potrebné na spustenie takýchto právomocí.

Toto opatrenie prichádza po tom, čo iný Brit, ktorý sa nakazil koronavírusom v Singapure, bol zrejme v kontakte s najmenej siedmimi ďalšími potvrdenými prípadmi v Anglicku, Francúzsku a Španielsku, než sa po návrate do vlasti hlásil v nemocnici s príznakmi infikovania koronavírusom. Ministerstvo neuviedlo súvislosť ani podrobnejšie informácie, ale údajne je „superšíriteľom“ nákazy britský muž stredného veku a predpokladá sa, že bol prvým občanom Spojeného kráľovstva, ktorý ochorel. V súčasnosti sú vo Veľkej Británii štyri potvrdené prípady koronavírusu, pričom tento muž bol tretí. Existujú obavy, že infikoval koronavírusom najmenej sedem ďalších osôb, čo podnietilo núdzové testovanie stoviek ľudí.

Šiel si zalyžovať

Les Contamines vo Francúzsku Zdroj: FB/TN

Podnikateľ je zrejme za množstvom prípadov, ktoré sa objavili v Spojenom kráľovstve, Francúzsku a Španielsku. Muž, asi päťdesiatnik sa očividne nakazil vírusom počas štvordenného pobytu v Singapure v hoteli Grand Hyatt na obchodnej konferencii pre spoločnosť Servomex. Koncom januára odletel z juhovýchodnej Ázie do Álp, aby si zalyžoval vo francúzskom stredisku Les Contamines-Montjoie, kde sa nakazili ďalší dvaja Briti, a to aj napriek tomu, že „superšíriteľ“ nemal žiadne príznaky prechladnutia alebo chrípky. Britské zdravotnícke orgány kontaktovali 183 cestujúcich a šesť členov posádky letu Easyjet, ktorým nemenovaný muž letel zo Ženevy do Londýna – všetci ​​by mohli byť nakazení.

Rovnako dostalo päť zamestnancov v mužovej miestnej krčme Grenadier v Hove pokyn na izoláciu na štrnásť dní, pretože tam muž v sobotu 1. februára zašiel na pivo. Ostatní návštevníci krčmy našli upozornenie, aby sa hlásili v najbližšom zdravotnom stredisku, na Facebooku a v miestnych novinách. Aj istý stredoškolák z Hove vo východnom Sussexe zostal doma na dva týždne v obave, že s mužom prišiel do kontaktu.

Britský otec dvoch detí, ktorý zostal v lyžiarskom stredisku, mal navyše po návrate do svojho domu na Mallorke pozitívny test na koronavírus. Medzi päť Britov, ktorí chytili vírus v Alpách, patrí majiteľ chaty, environmentálny konzultant Bob Saynor (48 rokov) a jeho deväťročný syn. Bob Saynor s deťmi Zdroj: FB/TN Sú v nemocnici s ďalšími tromi Britmi, ktorí boli ubytovaní v chate. Dve ďalšie deti pána Saynora a štyria Briti z inej rodiny sú ako preventívne opatrenie izolovaní vo francúzskych nemocniciach. Jeho manželka Catriona, lekárka, je údajne vo Veľkej Británii. Francúzski úradníci zatvorili základnú školu s 95 žiakmi, ktorú navštevoval deväťročný Saynorov syn, zatvorí sa aj škola v neďalekom Saint-Gervais.

Úrady sa zúfalo pokúšajú zastaviť ďalšie šírenie vírusu prostredníctvom cezhraničného pátrania po stovkách ľudí, s ktorými muž mohol mať kontakt. V súčasnosti sa potvrdilo, že deväť Britov má vražedný vírus – päť vo Francúzsku, jeden v Japonsku, jeden v Španielsku a dvaja vo Veľkej Británii. Dvaja ďalší vo Veľkej Británii sú chorí, ale údajne sú to čínski štátni príslušníci, ktorí trávia dovolenku v Yorkshire. Od vypuknutia choroby v čínskom meste Wu-chan, ktoré bolo zablokované s cieľom obmedziť šírenie choroby, už zomrelo 910 ľudí, takmer 40-tisíc je nakazených. Úrad verejného zdravia v Anglicku je pod tlakom, aby odhalil, kde všade bol takzvaný „superšíriteľ“ a celý rozsah nakazených a sledovaných osôb. Zdroj: SITA/Cheng Min/Xinhua via AP Japonské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že na výletnej lodi Diamond Princess, ktorá je v karanténe v prístave Yokohama, bolo pozitívnych 60 ďalších ľudí. Na lodi je v súčasnosti 130 potvrdených prípadov, pričom úrady predtým uviedli, že vírus napadol spomedzi 3 711 cestujúcich a posádky 70 ľudí. Vyše 3 600 ľudí vrátane 78 britských držiteľov pasov je stále na palube v 14-dňovej karanténe. V uplynulú nedeľu – najsmrteľnejší deň od prepuknutia nákazy – zomrelo v Číne na koronavírus 97 ľudí, počet globálnych úmrtí sa tak zvýšil na 910. V Číne včera ohlásili ďalších 3 062 prípadov, čo je nárast o 15 percent – a počet obetí v Číne sa ešte zvýši, pretože sa milióny ľudí vracajú do práce po predĺženej novoročnej dovolenke.

Okrem Číny (cca 40-tisíc) sa nákaza potvrdila vo Francúzsku (11), Belgicku (1), Nemecku (14), Veľkej Británii (4), Švédsku (1), Fínsku (1), v Španielsku (2), v Rusku (2), v USA (12), Kanade (7), v Thajsku (32), v Hongkongu (36), v Taliansku (3), v SAE (7), Indii (3), Japonsku (90), na Srí Lanke (1), v Malajzii (18), v Singapure (43), vo Vietname (14), v Nepále (1), v Kambodži (1), Austrálii (15), v Južnej Kórei (27), na Macau (10), na Taiwane (18), na Filipínach (3, z toho jeden človek zomrel) a v Hongkongu (36, z toho jeden človek zomrel).