Nový koronavírus sa naďalej šíri: Ochoreniu už podľahlo 811 ľudí, nakazených je vyše 37-tisíc

Počet úmrtí na nový vírus je tak už vyšší, než si vyžiadala epidémia ochorenia SARS (za ktorým stojí iný typ koronavírusu) z rokov 2002-2003, ktorému vtedy na celom svete podľahlo 774 ľudí a vyše 8000 sa ním nakazilo. Vtedajšia epidémia SARS taktiež začala v Číne, uviedla agentúra AP.

Mimo samotnej Číny sú momentálne potvrdené len dve úmrtia na nový typ koronavírusu: jedno na Filipínach a druhé v Hongkongu, osobitnej administratívnej oblasti Číny. V najviac postihnutej provincii Chu-pej v strednej Číne, kde sa súčasná epidémia vlani v decembri začala, zaznamenali podľa nedeľňajšej bilancie 81 nových úmrtí. Ďalších osem hlásili z iných oblastí Číny.

V najnovšej oficiálnej bilancii NHC tiež pribudlo 2656 nových prípadov nákazy, prevažná časť z nich (2147) v provincii Chu-pej. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v sobotu uviedla, že počet prípadov nového koronavírusu nahlasovaných na dennej báze v Číne sa už podľa všetkého "stabilizuje". Podľa WHO je však stále predčasné tvrdiť, že by epidémia ochorenia v krajine už kulminovala.

Výskyt nového druhu koronavírusu spôsobujúceho zápal pľúc hlásili z čínskeho mesta Wu-chan, metropoly provincie Chu-pej, prvýkrát 31. decembra 2019. Nákaza sa odvtedy rozšírila do vyše 25 krajín sveta vrátane napríklad Nemecka, Južnej Kórey, Japonska, Spojených štátov či Kanady, čo viedlo WHO k vyhláseniu stavu globálnej zdravotnej núdze.