Zomrel lekár, ktorý ako prvý varoval pred koronavírusom, no čínska polícia ho umlčala

Oftalmológa Li Wen-lianga si predvolala polícia, keď sa v decembri minulého roka snažil varovať iných pred vírusom. Tridsiateho decembra poslal správu kolegom - lekárom v skupinovom čete a o niekoľko dní si ho zavolali na oddelenie verejnej bezpečnosti, aby podpísal list, v ktorom ho obviňujú z "nepravdivých vyjadrení". Bol jedným z ôsmich ľudí vyšetrovaných políciou za "šírenie fám". O jeho príbehu sme vás informovali v stredu.

#Breaking: Chinese doctor Li Wenliang, one of the eight whistleblowers who tried to warn other medics of the #coronavirus outbreak but were reprimanded by local police, dies of coronavirus on Thursday in Wuhan, the Global Times has learned. pic.twitter.com/jzM6DF0CWE