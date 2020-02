Lekár, ktorého umlčala čínska polícia, žije: Nemocnica vyvracia správy o smrti, je v kritickom stave

"V boji proti epidémii zápalu pľúc spôsobeného novým koronavírusom sa Li Wen-liang, oftalmológ z našej nemocnice, nanešťastie nakazil. V súčasnosti sa nachádza v kritickom stave a snažíme sa ho zo všetkých síl zachrániť," napísala Centrálna nemocnica vo Wu-chane v odkaze na sociálnych sieťach, keď reagovala na protirečivé správy o osude tohto lekára.

Vo štvrtok večer čínske médiá a následne aj ostatné zahraničné médiá totiž uvádzali, že 34-ročný Li zomrel. A Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) so sídlom v Ženeve na Twitteri zareagovala: "Sme hlboko zarmútení smrťou Dr. Li Wen-lianga. Všetci musíme oceniť prácu, ktorú odviedol (pri víruse)."

#Breaking: Chinese doctor Li Wenliang, one of the eight whistleblowers who tried to warn other medics of the #coronavirus outbreak but were reprimanded by local police, dies of coronavirus on Thursday in Wuhan, the Global Times has learned. pic.twitter.com/jzM6DF0CWE