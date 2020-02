Počet obetí koronavírusu závratne stúpa: Varovanie WHO, Slováci a Česi pristáli v Prahe

Občania ČR zamierili z letiska priamo do karantény v pražskej Nemocnici Na Bulovke, Slovákov prevezie sanitka do nemocnice v Banskej Bystrici. Lietadlo priletelo na Terminál 4, ktorý spravuje ministerstvo obrany. Ten sa nachádza bokom od Terminálov 1 a 2, ktoré používajú cestujúci na bežných linkách, prevádzka letiska tak nemusela byť obmedzená.

V Nemocnici Na Bulovke sú pre päť evakuovaných pripravené samostatné izby s vlastným sociálnym zázemím. Prístup k nim bude mať podľa jej hovorkyne Simony Krautovej len ošetrujúci personál s ochrannými pomôckami. Testy na koronavírus absolvujú v pondelok ráno, výsledky budú známe popoludní. Česi zostanú v karanténe dva týždne, pretože taká je najdlhšia zistená inkubačná doba ochorenia spôsobovaného novým koronavírusom 2019-nCoV.

Päť občanov ČR a dvoch Slovákov odviezol z izolovaného čínskeho mesta Wu-chan francúzsky špeciál, v ktorom cestovali spolu s približne 250 osobami z 30 krajín. Airbus A380 odštartoval z Číny v noci na nedeľu, v popoludňajších hodinách pristál vo Francúzsku, odkiaľ potom zamieril do Bruselu.

Nový koronavírus má 361 obetí

Epidémia nového koronavírusu si v Číne vyžiadala ďalších 57 obetí — s výnimkou jednej boli všetky hlásené z provincie Chu-pej. Celkový počet potvrdených úmrtí na koronavírus 2019-nCoV v Číne tak stúpol na 361, informovali v pondelok svetové agentúry s odvolaním sa na centrálnu zdravotnícku komisiu. Jedno úmrtie zaznamenali úrady v Čchung-čchingu, v ktorom aj po započítaní administratívnych hraníc žije vyše 30 miliónov ľudí a patrí tak medzi najľudnatejšie mestá v Číne.

Počet nakazených v Číne stúpol o 2829 osôb a ku koncu nedele miestneho času dosiahol 17.205. Novému koronavírusu tak podľahlo v pevninskej Číne viac ľudí ako epidémii ťažkého akútneho respiračného syndrómu, ktorá si na prelome rokov 2002 a 2003 vyžiadala 349 obetí, uviedla agentúra AFP.

Mimo Čínu bol koronavírus 2019-nCoV doteraz zaznamenaný v 24 krajinách, kde sa ním nakazilo vyše 150 ľudí. Prvú obeť za hranicami Číny hlásili Filipíny, kde cez víkend zomrel Číňan z mesta Wu-chan. V snahe obmedziť šírenie vírusu čínske úrady v nedeľu oznámili opatrenia zamerané na uzavretie deväťmiliónového mesta Wen-čou ležiaceho na východnom pobreží krajiny asi 800 kilometrov od Wu-chanu, považovaného za ohnisko epidémie. Opatrenia zahŕňajú uzatvorenie ciest a obmedzenie pohybu obyvateľov.

V boji proti vírusu chcú postupovať spoločne priemyselne vyspelé krajiny združené v skupine G7, teda Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko, Veľká Británia a Spojené štáty, keďže všetky potvrdili prípady infikovania vírusom. V nedeľu to uviedol nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn.

WHO varuje v súvislosti s vírusom pred infodémiou

Svetová zdravotnícka organizácia vyjadrila v nedeľu znepokojenie z "masívnej infodémie", teda záplavy informácií o novom koronavíruse 2019-nCoV. Niektoré informácie sú správne, iné nie, WHO preto spustila rozsiahlu informačnú kampaň na Facebooku, Twitteri a ďalších sociálnych médiách.

V nej odpovedá na otázky, ako napríklad či proti vírusu pomáha konzumácia cesnaku (neexistujú o tom dôkazy) alebo dym z pyrotechniky (odpoveď je nie), informuje na svojej stránke Deutsche Welle. Podľa WHO sa netreba obávať listov alebo balíkov odoslaných z Číny, pretože vírus na takýchto predmetoch alebo v nich dlho neprežije.

Na samostatnej webovej stránke WHO odporúča okrem iného pravidelné umývanie rúk, aj keď nie sú "viditeľne špinavé". Choré osoby by mali pri kýchaní používať dlane, ale ústa si zakryť ramenom alebo vreckovkou, ktorú potom treba odhodiť do uzavretého odpadkového koša.