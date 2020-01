Čína sa pochválila veľkým víťazstvom v boji s koronavírusom! Ukázala zázračné uzdravenie pacienta nula

23-ročného muža podľa britského denníka The Sun vyliečili z ochorenia spôsobeného koronavírusom, ktorý doteraz zabil 213 a nakazil najmenej 17 700 ľudí v 17 krajinách. Muž pôvodom z Taiwanu pricestoval do čínskeho mesta Wu-chan 12. januára a po návrate domov uňho prepukli symptómy choroby. Povedal: „Takéto niečo sa mi stalo prvýkrát. Nevedel som, čo sa z toho neskôr vyvinie.“ Bol hospitalizovaný 20. januára po tom, čo dostal horúčku. Pacient dodal: „Bol som však úplne presvedčený o našom národe a jeho lekárskej úrovni. Teraz sa cítim fyzicky veľmi dobre a tiež som celkom šťastný. Som veľmi vďačný za starostlivosť a podporu, ktorej sa mi dostalo od nemocnice a vlády provincie." Koronavírusy sú veľká skupina vírusov, ktoré môžu spôsobiť infekcie od bežnej nádchy až po závažný akútny respiračný syndróm (Sars).Vírus útočí na dýchací systém a spôsobuje pľúcne lézie podobné zápalom pľúc. Niektoré typy vírusov spôsobujú menej závažné ochorenia. Vo väčšine prípadov nebudete vedieť, či máte koronavírus alebo iný vírus spôsobujúci prechladnutie, napríklad rinovírus. Ak sa však infekcia koronavírusmi šíri do dolných dýchacích ciest (priedušnica a pľúca), môže spôsobiť zápal pľúc, najmä u starších ľudí, ľudí so srdcovými chorobami alebo u osôb so oslabeným imunitným systémom. Proti koronavírusom zatiaľ nie je k dispozícii žiadna vakcína.