Nemcov žijúcich vo Wu-chane cez víkend prepravia do vlasti: Po návrate budú dva týždne v karanténe

PEKING - Občania Nemecka žijúcich v čínskom meste Wu-chan, ktoré je ohniskom pandémie nového druhu koronavírusu, sa vrátia domov nadchádzajúcu sobotu. Pre agentúru DPA to vo štvrtok uviedol jeden z nich.

Nemenovaný inžinier v telefonáte spomenul, že konzulárni pracovníci informovali príslušné osoby, aby sa dostavili na wuchanské letisko, odkiaľ budú dopravení do Frankfurtu nad Mohanom. Podľa predošlých vyjadrení Berlína sa v danom regióne nachádza 90 nemeckých občanov. Po návrate do vlasti ich majú ponechať dva týždne v karanténe.

Z bývalého vojenského letiska Beja v Portugalsku medzitým vo štvrtok vzlietol Airbus A380, ktorý z Číne privezie niekoľko stoviek Európanov majúcich obavy z nakazenia vírusom. Kapitán lietadla Antonios Efthymiou povedal, že stroj bude mať prvé medzipristátie v Paríži, kde nastúpi tím lekárov a dodatoční členovia posádky, informovala agentúra AP. Následne zamieri do Číny cez vietnamský Hanoj. Efthymiou pre portugalské médiá uviedol, že airbus privezie naspäť približne 350 Európanov. Let opísal ako "humanitárnu misiu" a dodal, že posádka podnikne nešpecifikované preventívne zdravotné opatrenia.

Portugalský minister zahraničných vecí Augusto Santos Silva povedal, že let prebieha v koordinácii s orgánmi krajín EÚ a Číny. V samotnej Číne hlásili v súvislosti so šírením nového koronavírusu zatiaľ 170 úmrtí a vyše 7700 potvrdených prípadov nakazenia. Viacerí zahraniční dopravcovia pre obavy z ďalšieho šírenia pozastavili svoje lety do Číny. V Európe je zatiaľ potvrdených desať prípadov nakazenia - päť vo Francúzsku, štyri v Nemecku a jeden vo Fínsku.

Približne 7000 cestujúcich a členov posádky uviazlo vo štvrtok v talianskom prístave Civitavecchia na výletnej lodi, na ktorú uvalili karanténu vzhľadom na podozrenie, že dve osoby na palube sú nakazené potenciálne smrtiacim novým druhom vírusu.