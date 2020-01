Štáty pozastavujú kvôli koronavírus lety do a z Číny

LONDÝN - Letecká spoločnosť British Airways pozastavila všetky priame lety do a z pevninskej Číny. Pristúpila k tomu po tom, čo Británia varovala, aby ľudia z dôvodu epidémie smrtiaceho koronavírusu podnikali do tejto ázijskej krajiny iba najnutnejšie cesty. Aerolínie British Airways (BA) to oznámili v stredu.

"S okamžitou platnosťou sme pozastavili všetky lety do a z pevninskej Číny, a to na odporúčanie britského ministerstva zahraničných vecí, aby sa uskutočňovali len najnutnejšie cesty (do Číny)," uvádzalo sa v oznámení aerolínií BA, z ktorého citovala aj tlačová agentúra AFP. Na webovej stránke aerolínií BA.com je vidieť, že v januári a vo februári nie sú dostupné žiadne priame lety do Číny, napísala agentúra Reuters.

"Ospravedlňujeme sa zákazníkom za spôsobené nepríjemnosti, ale bezpečnosť našich zákazníkov a posádok je pre nás vždy na prvom mieste," uviedli aerolínie v stredajšom e-mailovom oznámení. "Zákazníci, ktorí mali v najbližších dňoch letecky cestovať do alebo z Číny, môžu nájsť ďalšie informácie na BA.com," dodala britská letecká spoločnosť.

Indonézske aerolínie Lion Air

Indonézska letecká spoločnosť Lion Air Group, rozsahom letky najväčšia v juhovýchodnej Ázii, zastavuje všetky svoje lety do a z Číny. Dôvodom je epidémia smrtiaceho koronavírusu, ktorý sa šíri zo stredočínskeho mesta Wu-chan. V stredu o tom informoval hovorca aerolínií. "Všetky lety do Číny budú dočasne zastavené, nariadenie platí od 1. februára až do odvolania," uviedol pre tlačovú agentúru AFP hovorca spoločnosti Danang Mandala Prihantoro.

Opatrenie sa bude dotýkať desiatok letov do 15 čínskych veľkomiest, dodal hovorca. Indonéziu navštívi každý rok vyše milióna čínskych turistov a pracujú tam desaťtisíce príležitostných robotníkov. V stredu aj britské aerolínie British Airways oznámili, že s okamžitou platnosťou zastavujú priame lety do a z pevninskej Číny.

Ruská letecká spoločnosť Urals Airlines

Ruská letecká spoločnosť Urals Airlines v stredu uviedla, že z dôvodu šírenia koronavírusu pozastavila niektoré pravidelné linky do Európy, obľúbenej u čínskych turistov, napríklad do Paríža, Ríma a Mníchova. Rusko zatiaľ nehlásilo potvrdené prípady nákazy. Ruskí vedci vyvíjajú očkovaciu látky proti tomuto koronavírusu.