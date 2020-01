Koronavírus útočí na Európu: Nemecko potvrdzuje prvý prípad zabijaka v Bavorsku

Ako uvádza nemecký denník Bild, podľa Štátneho úradu pre zdravie a bezpečnosť potravín (LGL) je pacient v Bavorsku v klinicky dobrom stave, ako sa uvádza v správe. „Je monitorovaný a v izolácii.“ Hovorca pôvodne o mužovi neposkytoval žiadne ďalšie informácie. Bavorské ministerstvo zdravotníctva a LGL chcú informovať verejnosť na dnešnej tlačovej konferencii. Zdroj: gisanddata.maps

Hovorca ministerstva zdôraznil: „Riziko, že bavorská populácia sa nakazí novým koronavírusom, sa v súčasnosti podľa pracovnej skupiny LGL pre infekčné choroby a inštitútu Roberta Kocha považuje za nízke. Ľuďom, ktorí sú v kontakte s pacientom, bol podrobne vysvetlený postup ošetrovania a boli informovaní o možných príznakoch, hygienických opatreniach a spôsoboch prenosu.” V Európe boli už skôr hlásení traja infikovaní, všetci Francúzi, ktorí sa predtým zdržiavali v Číne.

Vírus môže spôsobiť pľúcnu chorobu, na ktorú už zomrelo v Číne vyše sto ľudí - väčšinou starších pacientov s chronickými chorobami. Celkový počet chorých na celom svete sa v utorok podľa čínskej štátnej televízie zvýšil na vyše 4 500. Je to skok o vyše 1 700 prípadov v porovnaní s hlásením z predchádzajúceho dňa. Iba v postihnutej provincii Hubei bolo hlásených ďalších 24 úmrtí.

Na liečenie tohto ochorenia neexistuje ochranné očkovanie ani špeciálna terapia. Symptómy vrátane suchého kašľa, horúčky a dýchavičnosti môžu byť zmiernené liekmi. Podľa súčasného hodnotenia odborníkov sa zdá, že nové ochorenie pľúc je vo väčšine prípadov mierne, možno dokonca aj bez príznakov. Zdroj: YouTube/DunyaToday

Nový patogén je veľmi podobný vírusu spôsobenému epidémiou SARS v rokoch 2002 až 2003. V tom čase podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie bolo v Nemecku od novembra 2002 do júla 2003 zaznamenaných deväť prípadov. Neboli však žiadne úmrtia.

V dôsledku choroby chce stále viac krajín dostať svojich občanov späť z najviac postihnutých regiónov. Plánujú to Veľká Británia, Belgicko, Japonsko, Francúzsko a Spojené štáty americké. Nemecká federálna vláda tiež zvažuje prípady Nemcov, ktorí sú ochotní opustiť Čínu. Posúdi sa možná evakuácia, uviedol minister zahraničných vecí Heiko Maas (SPD). Prezident RKI Lothar Wieler v rozhovore pre nemeckú televíziu ZDF v pondelok ráno povedal, že Nemecko je „absolútne pripravené“ na nový vírus, a to aj prostredníctvom cvičení zdravotníckych orgánov. Je obzvlášť dôležité, aby sa možné choroby rozpoznávali veľmi skoro. Nemecké letiská, prostredníctvom ktorých by sa mohol vírus zaniesť do Nemecka, sú „veľmi dobre pripravené“. V prípade pandémie je jasné, aké opatrenia treba prijať na letiskách a na klinikách, uviedol spolkový minister zdravotníctva Jens Spahn (CDU).

U susedov si môžu vydýchnuť

Testy na prítomnosť koronavírusu u neplnoletej Číňanky, ktorú s príznakmi ochorenia hospitalizovali na infekčnom oddelení Sliezskej nemocnice v Opave, majú negatívny výsledok. Dievča letecky pricestovalo pred 12 dňami z Číny a malo vysoké teploty.

V týchto dňoch je na návšteve u babičky, nemocnica oceňuje reakciu starej mamy. V nedeľu večer kontaktovala primára infekčného oddelenia Petra Kümpela, telefonicky mu opísala situáciu a dostala od neho odporúčanie, aby sa obe zdržiavali doma v karanténe. Vzorky krvi a stery odobrali dievčaťu zdravotníci infekčného oddelenia v Opave v pondelok ráno za prísnych podmienok a odoslali ich do referenčného laboratória v Prahe. Žena postupovala správne, že vnučkin stav konzultovala s primárom telefonicky a neodviedla ju na pohotovosť alebo do čakárne plnej ľudí. Českí lekári preverujú aj niekoľko ďalších prípadov podozrenia na smrtiaci koronavírus.

Aj vo Viedni sa oba ďalšie prípady podozrenia na nakazenie novým typom vírusu ukázali ako negatívne. Uviedla to v utorok tlačová agentúra APA. Podľa vyjadrenia Viedenského združenia liečebných ústavov (KAV), na ktoré sa agentúra odvoláva, lekári nepotvrdili nákazu ani v jednom z týchto prípadov. V rakúskej metropole v súčasnosti neevidujú žiadnu ďalšiu osobu, ktorá by mohla byť novým vírusom infikovaná. Bližšie neidentifikovaní pacienti - žena a muž - prišli nezávisle od seba do nemocnice s príznakmi ochorenia podobného chrípke po tom, ako pricestovali z Číny.

Francúzskych pacientov prepustia