Demonštranti v Teheráne žiadali smrť Británii: Trump varoval pred zabíjaním demonštrantov

K protestu pred britským veľvyslanectvom došlo deň po krátkom zadržaní britského veľvyslanca Roba Macaira, keď bol v sobotu podvečer na tryzne za 176 obetí zostrelenia ukrajinského lietadla, ku ktorému sa v sobotu priznali iránske revolučné gardy. Agentúry v nedeľu informovali, že britského veľvyslanca v Teheráne zadržali pred teheránskou polytechnickou univerzitou za to, že údajne nabádal na protivládne protesty.

Teherán spočiatku kategoricky odmietal obvinenia západných krajín, že nesie zodpovednosť za zostrelenie lietadla ukrajinskej leteckej spoločnosti Ukraine International Airlines (UIA), ktoré sa zrútilo stredu krátko po vzlietnutí z teheránskeho Medzinárodného letiska imáma Chomejního. Napokon však iránske vedenie v sobotu priznalo, že ukrajinské lietadlo bolo zostrelené omylom. Zdroj: SITA/AP Photo/Ebrahim Noroozi ​Plnú zodpovednosť za to prijal veliteľ vzdušných síl revolučných gárd brigádny generál Amír Alí Hádžízáde. V lietadle, ktoré bolo zostrelené v stredu krátko po štarte z teheránskeho letiska, bolo 176 osôb, pričom 57 z nich boli kanadskí občania - väčšinou šlo o príslušníkov iránskej komunity. Okrem nich sa na palube nachádzali aj občania Iránu, Ukrajiny, Švédska, Afganistanu, Nemecka a Británie. Žiaden z nich pád lietadla po zásahu raketou neprežil.

Americký prezident Donald Trump varoval v nedeľu Teherán, aby nezabíjal demonštrantov, ktorí vyšli do ulíc iránskych miest na protest proti nedávnemu zostreleniu dopravného lietadla armádou islamskej republiky. Informovala o tom agentúra AFP. "Lídri Iránu! Nezabíjajte svojich demonštrantov," napísal Trump na Twitteri spolu s varovaním, že svet a "čo je dôležitejšie, aj USA, vás sledujú." Toto vyhlásenie amerického prezidenta prišlo v čase, keď sa iránsky režim dostal na pokraj vojny so Spojenými štátmi a doma čelí pouličným protestom.

To the leaders of Iran - DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people!