Kanadský premiér má jasno: Dôkazy naznačujú, že ukrajinské lietadlo zostrelila iránska raketa

OTTAWA - Dôkazy naznačujú, že ukrajinské dopravné lietadlo, ktoré sa v stredu zrútilo pri iránskom hlavnom meste Teherán, bolo zostrelené iránskou raketovou strelou. Vyhlásil to vo štvrtok kanadský premiér Justin Trudeau, ktorého cituje kanadská verejnoprávna televízna a rozhlasová stanica CBC.

Pri nešťastí zahynulo všetkých 176 osôb na palube, pričom 138 z nich malo namierené cez Kyjev do Kanady. Boeing 737-800 leteckej spoločnosti Ukrainian International Airlines (UIA) smeroval práve do ukrajinského hlavného mesta. "Máme k dispozícii tajné správy z viacerých zdrojov vrátane našich spojencov a vlastnej rozviedky. Tieto dôkazy naznačujú, že lietadlo zostrelila iránska raketová strela typu zem-vzduch," uviedol Trudeau na tlačovej konferencii v Ottawe.

Premiér však dodal, že mohlo ísť o neúmyselný čin. "Táto správa bude bezpochyby ďalším šokom pre smútiace rodiny. Ide o nevýslovnú tragédiu," podotkol Trudeau. Väčšina zo 176 obetí havárie smerovala do Kanady, a to vrátane 63 kanadských občanov. Medzi obeťami sú celé rodiny, akademici, študenti a mladomanželia, informuje CBC. Trudeau zároveň povedal, že v priebehu noci začali prichádzať tajné správy a dôkazy poukazujúce na skutočnosť, že lietadlo bolo pravdepodobne zostrelené raketou vypálenou zo zeme. Ďalšie detaily však premiér neuviedol.

Jeho vyjadrenie prišlo po tom, ako americké médiá priniesli správy, že je "vysoko pravdepodobné", že za incident môže iránska protivzdušná obrana. K havárii došlo len niekoľko hodín po tom, ako Irán spustil raketový útok na iracké základne, kde sa nachádzajú americké sily - ako reakciu na cielené zabitie iránskeho vojenského veliteľa Kásema Solejmáního z 3. januára americkým bezpilotným lietadlom.

Na otázku, či možno americkému vzdušnému útoku prisúdiť čiastočnú vinu za tragédiu ukrajinského boeingu, Trudeau odvetil, že Kanada potrebuje dôkladné vyšetrovanie a je priskoro vyvodzovať závery a pripisovať niekomu zodpovednosť. "Dôkazy ukazujú, že toto je pravdepodobne príčinou, ale musíme mať plné, dôkladné a hodnoverné vyšetrovanie na to, aby sme presne stanovili, čo sa odohralo. To je to, čoho sa dovolávame a čo očakávame," zakončil Trudeau.