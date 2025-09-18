STRACH o slávnu krásku: Uplakané FOTO... Je v nemocnici!

LOS ANGELES - Slávna modelka Bella Hadid (28) poriadne vystrašila svojich fanúšikov. Na Instagrame zverejnila sériu záberov priamo z nemocničnej postele, kde ju vidieť napojenú na infúzie. Podstupuje zatiaľ nezverejnenú liečbu.
Bella sa svojim priaznivcom prihovorila s ospravedlnením, že bola v poslednom čase „MIA“ – teda nezvestná, a pridala aj dojímavý odkaz „Milujem vás“. Reakcie na seba nenechali dlho čakať – fanúšikovia i známe osobnosti jej poslali množstvo odkazov plných podpory. Medzi nimi aj sestra Gigi Hadid, ktorá napísala: „Ľúbim ťa! Dúfam, že sa čoskoro budeš cítiť tak silná a v pohode, ako si zaslúžiš!“
Dôvod hospitalizácie zatiaľ nie je známy, no Bella sa už roky netají tým, že bojuje s lymskou boreliózou. Chorobu jej diagnostikovali ešte v roku 2012 – v tom istom období s ňou bojovali aj jej mama Yolanda a brat Anwar. Nedávno v rozhovore pre Vogue priznala, že ju už viac ako desať rokov trápia vyčerpávajúca únava, „mozgová hmla“, bolesti kĺbov a ďalšie nepríjemné symptómy.
Okrem toho sa pasuje aj s depresiou, úzkosťou, ADHD, endometriózou, PMDD či PCOS. Sama opísala svoju bolesť ako „neznesiteľnú“ a priznala, že niektoré dni má problém vôbec vstať z postele.