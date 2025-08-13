Známa kráska v priesvitnom a BEZ PODPRSENKY: Ups, vidno ti PRSIA!

LOS ANGELES - Bella Hadid nie je žiadna hanblivka! Dokázala to aj najnovšími fotkami, ktoré zverejnila na sociálnej sieti Instagram. Objavila sa na nich v extrémne odvážnom priesvitnom kúsku bez podprsenky... Ups, vidno ti prsia!
Supermodelka predstavila svoj nový parfém „Eternal Roots“ zo značky Orebella v netradičnom, pončovom topíku z tenučkej pleteniny, pod ktorým nemala vôbec nič. Na záberoch drží v ruke elegantný flakón, pózuje pred zrkadlom aj pod holým nebom a široko sa usmieva – akoby si bola úplne vedomá, že tentokrát produkt zatienila niečim úplne iným.
Bella svoju novú vôňu nazvala „nostalgia vo fľaši“ a opisuje ju ako časovú kapsulu radosti, slobody a nevinnosti. No pri pohľade na odvážne fotky je jasné, že okrem vône fanúšikov zaujalo aj čosi iné – pod ľahkým topom jej totiž kompletne presvitali nahé prsia. Pri pohľade na zábery sa určite červenal nejeden muž. Veď pozrite sami!
